外國妹曝麥當勞「神產品」真實口感！老饕流口水：求上架
連鎖速食店「麥當勞」餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有一名來台讀書的女網友發文，表示馬來西亞曾推出一款期間限定的產品「捲捲薯條」，非常美味，希望台灣麥當勞也能上架，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:08:50
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞捲捲薯條……想吃」為題發文，表示她來自馬來西亞，每年接近華人農曆新年時，馬來西亞麥當勞都會推出新年套餐「發財漢堡套餐」，有牛肉或雞肉，搭配捲捲薯條，是期間限定的產品。
原PO也說，這個「發財漢堡」的醬料應該是黑胡椒醬，「不過我個人覺得超級辣～我吃辣，但是我有次吃是辣到舌頭發麻吞不下去，後來都點不蘸醬」，想起家鄉麥當勞販售的獨特產品，也讓她不禁直呼「許願台灣麥當勞也有捲捲薯條」。
貼文一出，掀起熱議，「這個捲捲薯條真的很好吃，之前去東南亞玩的時候常常會有」、「香港也出過這個捲捲薯條，想吃」、「之前在新加坡吃過！蠻喜歡的，而且比較偏鹹」、「卷卷薯條根本超讚」、「殺了我吧馬鈴薯愛好者超想吃」、「這個我在德國的麥當勞吃過，吃了一次沒再吃第二次，口感偏軟不太脆，吃到後來很膩，還是一般的薯條好」。
其中，還有網友透露「其實台灣也出過」，「台灣以前好像有出過捲捲薯條」、「以前台灣出過啊，超好吃」、「台灣過年期間都有招財薯來堡哦，分成雞跟牛還有可以選擇加不加薯餅，但是肉只有一塊，沒有圖片上那麼多塊，另外捲捲薯條在台灣叫薯圈圈，大概8年前出現過哦，不加鹽巴就超鹹」、「以前台灣出過，但實在鹹到不行買過一次嚐鮮過就可以了」。（編輯：郭佩蓉）