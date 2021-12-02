一堆人堅持不買藍牙耳機？他愣：有線該淘汰 行家揭原因
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「都什麼年代了，怎麼還有人在戴有線耳機？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:37:58
原PO在PTT貼文指出「現在都已經2021年快要2022年了，走在路上還是看到有人戴有線耳機？不覺得線會一直打結嗎？要收還要一直捲，到底為什麼不用藍牙耳機啊？有線耳機真的相當復古.....是在堅持什麼？」
貼文一出，網友紛紛回應「不好意思，我的有線耳機可以買你十組無線的＝＝」、「我的有線也大概我無線耳機十倍價」、「有品質的有線耳機可以用很久好嗎」、「不會斷訊、不用充電、沒有訊號延遲，問題少多了」、「有線的音質聽起來真的比較好，室外聽無線，室內廳有線」、「無線只是方便，搭上潮流，不然那就是助聽器....音質無法比」。
綜合網友意見，多數人認為有線耳機至今都能夠生存，原因在於「音質」、「耐用性」上遠勝藍牙耳機，而藍牙耳機雖然方便，但無論是音質還是耐用性，都遠比有線耳機還低，而真正懂耳機音質的人也都知曉，高階有線耳機的售價遠超藍牙耳機，藍牙耳機僅在「方便」程度上贏過有線耳機，價格也不算太甜，因此到現在都還是有人堅持使用有線耳機。（編輯：張嘉哲）