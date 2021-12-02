倒數2021！「3星座生肖」12月天降好運：事業財運都旺翻

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第三名、射手座
年底前你能好好期待好運來臨，過去讓你煩惱許久的人事物，終於在近期能夠塵埃落定，特別是“財運”和“愛情”好運最為明顯，你的財運指數在年底前可說是數一數二的，穩紮穩打的賺錢模式讓你順利趨吉避凶；愛情上也是順風順水，單身者很容易成為受到矚目的對象，特別是之前有新認識的異性，會在本月開始打算追求你！有伴者與對象感情順利，磨去棱角後，你們更懂得珍惜彼此，可以攜手一路甜蜜到年底喔。可以約另一半到有水的地方走走，心裡有話也可以趁機說出來。
第二名、處女座
身為行星逆行的重災戶之一，經歷了一整年的創傷，終於在年底也能漸漸轉好運了，先前你在工作業務上常常被半路攔截，像是本來約好要簽約的公司，突然倒戈轉向敵對陣營，還有數不清大大小小的破財消災，讓你生活苦不堪言。好在困難的事都過了，你將受到受到行星順行的大大賜福，所有好事吉慶都將進你家門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散丶貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。
第一名、雙魚座
海王星從6月在你命宮逆行開始，你的生活過的艱辛，運勢大起大落，也尋不到能讓你真正穩定的目標。幸好你有堅強意志，從不輕易放棄，到現在也能在堅持。也因為這波逆行即將要結束了，因此從現在起到年底，你的好運即將降臨，過去你的努力可以得到回饋，行星順行，儘管事業仍是忙碌，卻會有升官加薪機會降臨，使你迎來事業巔峰。感情上，與心儀對象進展順利，記得打鐵趁熱，多約彼此出來游玩，能更增添你們的愛情火花，更可能在年底便能步入結婚禮堂。單身者可佩戴藍色、黑色，五行屬水的飾品，旺桃花。
【運氣最好生肖】
第三名、生肖羊
一路到年底，生肖羊可以說是吉人自有天相。你不管在事業上或愛情運勢都非常順利，也剛好在這時機對工作與自己的定位有了新的想法，這主意也受到貴人的青睞與賞識，讓你的事業更上一層樓，也為公司帶來更大的效益，這雙贏的局面讓大家都非常滿意。愛情運上有貴人幫你牽線，而他不管個性丶經濟能力等條件都非常讓你放心，是值得託付終身的好對象。有伴侶的人，則是跟另一半感情持續升溫，尤其是準備懷孕的你，在冬至期間大有機會獲得驚喜好孕，可好好期待！
第二名、生肖狗
一路到年底，生肖狗在財運、工作、愛情上都能一馬當先、順風順水，生活中的每樣事你都能安排得無比妥帖，而手上正在執行中的計劃，進度也讓你滿意。人際方面，生肖狗很容易得到學長姐丶長官丶領導等前輩的賞識，因為他們能一眼發現屬於你特有的優勢，而且連你身邊的朋友也特別喜歡親近你，有好處都不忘與你共享。而當你得到恩惠的同時，也別忘了投桃報李，讓好運不斷循環丶越來越好。
第一名、生肖牛
一路到年底，生肖牛終於有種解除的感覺，擺脫太歲霉運的你運勢紅紅火火，請把握這段時間，想要跳槽轉職，或是想要創業丶投資丶合夥都可以好好發展、規劃，整體運勢只會越來越順丶生活越來越穩定。另外，在感情方面，有機會遇到真愛，身旁有不少人追求，不要忽略身邊對你好的人，給他們機會，也是給自己脫單的機會。已經有伴侶者，對方會很寵愛你，把你捧在手心上，讓你們的感情越來越甜，2022農曆新年前可以到對方家拜年，留個好印象給雙方家長喔。（編輯：郭佩蓉）
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