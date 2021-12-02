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水餃怎麼煮才不會破皮？內行揭「隱藏玄機」：經常被忽略

▲水餃口味豐富又料理方便，是不少民眾熱愛的主食之一，但是烹煮過程想要不破皮，關鍵因素千萬不能忽略。（圖／取自photoAC）
▲水餃口味豐富又料理方便，是不少民眾熱愛的主食之一，但是烹煮過程想要不破皮，關鍵因素千萬不能忽略。（圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-02 12:09:36

水餃不僅烹煮方式簡單，口味眾多又具有飽足感，最重要的是經濟又實惠，因此幾乎成為家家戶戶必備的料理食材之一。不過煮水餃雖然只要簡單幾分鐘，卻也很容易發生「破皮」現象，造成皮餡分離，因此有網友分享煮水餃的小秘訣，立刻引起網友熱議。

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原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》提到，下班直奔回家煮水餃，因為不想讓水餃皮在烹煮的時候破掉，因此自己是「等水滾之後才從冰箱把水餃拿出來入鍋，我覺得這樣破掉的機率比較小，你們呢？」。

▲原PO表示自己都是等水滾之後再下水餃。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO表示自己都是等水滾之後再下水餃。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
沒想到貼文一出，立刻吸引不少網友表示：「我是等水滾後下餃子，再滾加冷水，重複三次。我也會拿來煮煎餃」、「以前也都用煮的，現在都用電鍋蒸，不用顧火不用加三次水，等一杯水的時間就可以吃了」、「冷水煮水餃，不要大滾維持中滾就不會破皮」、「冷水下，下完要稍微拉拉欸！」。

另外也有內行人點出關鍵玄機：「冷凍水餃適合在『冷水時放入』；現包的生鮮水餃則適合在『水煮滾後』下鍋煮」、「冷凍水餃冷水就要放了，打個原因，冷凍水餃視同冰塊，所以要先解凍冷水丟進去煮，你放熱水煮很容易餃子皮煮不透，而滾水煮得都是剛包好那種，如果剛包好你丟冷水煮餃子皮會糊掉」。（編輯：陳珮瑜）

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