麥當勞尷尬了！他掀飲料蓋驚見「秘密」：才離開200公尺
麥當勞近日因為全面喊漲，一共29個品項異動價格，但一方面也推出加一元多一件的活動，仍舊吸引不少顧客上門光顧。不過，近日就有網友分享自己去購買麥當勞時，突然覺得不太對勁，結果打開飲料杯蓋後讓他非常傻眼，意外發現暗黑秘密，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 17:17:36｜2021-12-02 17:20:46
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「麥當勞這一杯要價75元的鮮奶茶.....怎麼喝個兩口就沒有了＝＝打開一看，原來我喝的是個寂寞啊？」只見貼出的照片，一杯鮮奶茶有三分之二杯都是冰塊，加上該商品杯子並不大，卻有三分之二裝滿冰塊，也讓原PO傻眼表示「才剛離開麥當勞200公尺就喝完了.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「.......杯子就很小了，還塞這麼多冰塊」、「冰塊比某間手搖飲還更扯.....」、「這杯要75元喔？」、「買冰塊送奶茶」、「有錢人才能喝麥當勞奶茶不是嗎？你現在才知道喔」、「買過一次也是這樣，之後就不買了，75可以買7瓶麥香喝到吐」。
不過，也有網友認為「麥當勞鮮奶茶不錯喝啊，而且不是可以點去冰嗎？」、「你知道去冰跟少冰可以點嗎？」、「所以要講冰塊3顆，否則下場就是這樣」、「直接點去冰才對啦，這樣就不會被坑」、「我都去冰，我寧願你多加水我也不要冰塊」、「速食店飲料去冰不是基本的嗎？」
而針對該起事件，《NOWnews》記者也實際致電詢問台灣麥當勞，官方回應表示，麥當勞重視顧客用餐經驗，為呈現最佳風味，不同冷飲皆有其對應的標準冰塊份量，同時大部分產品，消費者亦可依個人喜好，選擇少冰或去冰。消費者若對購買的產品有任何問題,建議可直接向餐廳反應，以利即時進行顧客滿意服務。（編輯：張嘉哲，記者蕭涵云）