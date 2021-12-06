《天堂M》畫風懷舊卻不退流行？玩家曝關鍵點：這才對味
全球邁入數位化時代，商機龐大的手機平台更成為各大廠兵家必爭之地。不過就有網友發現，如《天堂M》這種懷舊畫風卻能多年不退流行，隨後也有不少玩家點破關鍵原因「這樣才對味」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 09:50:00
日前原PO在論壇Dcard上發文提到「像天堂種超級懷舊畫風的遊戲好像都不會退流行？天堂PC版在以前就有眾多人玩，到現在還是有很多老玩家持續在玩著，而天堂M從2017年至今還是有很多玩家，好像回到了80年代一樣，身邊朋友一堆玩到入迷」。
不過他也好奇「明明時代進步，很多東西都會不斷改變跟創新，為何古老的畫風遊戲依舊吸引這麼多人玩，而且屹立不搖，本來以為大家都只是懷念才去玩，究竟是有哪些吸引人的原因？」
貼文曝光後立刻有玩家解答「現在都一堆免洗手遊，到最後還是跑去玩老遊戲了」、「楓之谷也是啊，一堆出社會的人還在玩」、「我玩的不是遊戲，是回憶，這樣才對味」、「不喜歡那種畫面可以轉來轉去捏臉什麼的，還是喜歡簡單的操作模式」。
而近期《天堂M》也將推出四週年狂歡祭典，從12月8日至12月22日活動期間登入《天堂M》，可領取3張「GAMA COUPON」，只要完成指定簽到日期，即可加碼獲得3張台版獨家「GAMA Coupon」；同時，即將再度開放的第二波大轉職則有9大職業可選，同時本次新增「死神」轉職。（編輯：潘毅）