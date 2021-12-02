麥當勞飲料冰量都不同！不想冰塊爆多 一招爽喝客製款
近日有網友分享打開麥當勞飲料，一看冰塊份量讓人彷彿「喝了個寂寞」，引發議論想了解麥當勞的冷飲冰塊是固定的份量，還是店員隨機處理？對此《NOWnews》求證官方，麥當勞不僅正面給出回應，更曝光「一招」輕鬆爽喝客製款服務，就是無論你在櫃檯還是點餐機，都可以直接依照喜好要求調整冰量多寡，如果發現不滿意或問題，也可直接向餐廳反映獲得協助與調整。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-02 17:20:13
很多人印象中去現場購買麥當勞時，瞧見中杯飲料的製程，約莫是一鏟冰塊的份量，但不確定是否受每個人「手感」不同而有所影響。《NOWnews》致電麥當勞品牌，獲官方回應表示：「麥當勞重視顧客用餐經驗，為呈現最佳風味，不同冷飲皆有其對應的標準冰塊份量，同時大部分產品，消費者亦可依個人喜好，選擇少冰或去冰。消費者若對購買的產品有任何問題,建議可直接向餐廳反應，以利即時進行顧客滿意服務。」
其實日前《NOWnews》曾報導過，現在櫃檯服務甚至點餐機都備有「客製化細項」可點選，無論冰量多寡都可以依照自己喜好去調整，甚至薯條也可以去鹽。麥當勞公關也低調提醒，消費者若在現場發現有任何問題，最快的方法就是隨時向餐廳反映，絕對可以即刻獲得調整與協助。