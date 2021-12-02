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呂捷曝林秉樞「有禮貌、愛讀書」！新聞一出嚇傻：好陌生

▲高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，事後林秉樞黑歷史不斷被挖出，補教名師呂捷則自曝林秉樞私下為人。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）
▲高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，事後林秉樞黑歷史不斷被挖出，補教名師呂捷則自曝林秉樞私下為人。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-02 17:30:59｜2021-12-02 17:32:34

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞在飯店中施暴，不少林秉樞的黑歷史隨之浮出檯面，不過近日，歷史補教名師呂捷則自曝，「我認識林秉樞」，更透漏自己私下認識的林秉樞是個愛讀書、有禮貌、愛交朋友的人，彼此聊天也相談甚歡「跟他聊歷史、談古論今是一件愉快的事」，但事件爆發後，呂捷對他感到陌生甚至自問「我真的認識他嗎？」。

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補教名師呂捷今（2）日突然在FB發文自曝，「我認識林秉樞，他母親的告別式，我有前去致意。」2019年5月有協會邀請他去演講，於是乎跟林秉樞開始有了接觸，雖然不久後因為呂捷得了腦膜炎，因此取消了演講，直到去年4月，林秉樞的助理打電話來關心，疫情之下他的狀況如何，才又開始有了聯繫。

▲補教界名師呂捷自曝與林秉樞的私下相處。（圖／取自呂捷FB）
▲補教界名師呂捷自曝與林秉樞的私下相處。（圖／取自呂捷FB）
呂捷表示，之後兩人曾相約在高雄泡茶聊天，相談甚歡，聊了古今中外的歷史「言談之間發現很多歷史類冷門艱澀的書他都看過，有一些甚至是我這個歷史系學生看起來都非常吃力的，他也如數家珍」，當下覺得這個人很有料，而且也好相處，於是乎彼此成為了朋友，去年8月因工作北上，更與林秉樞有了更多的接觸。

呂捷透露，「跟他聊歷史、談古論今是一件愉快的事。」前陣子林秉樞母親住院的時候，呂捷也有關心他的狀況，告別式當天，也有到現場去捻香致哀，「在我的印象中，他是個愛讀書、有禮貌、愛交朋友的人」，星期一呂捷還有接到林秉樞電話，跟他說自己出事了，當然因為沒有講得很清楚，因此呂捷也只能回應，「有什麼需要我幫忙的就跟我說」。

隨著後續新聞媒體不斷的報導，呂捷將每一篇報導反覆、仔細的看，「比我寫碩士論文找資料都還要認真」，但是從文字的描述中，他發現與自己認識的林秉樞完全不一樣，「讓我覺得陌生」，他也反覆在內心問自己「我真的認識他嗎？」

透過這次事件，呂捷也整理了三個啟示：

一、交朋友要小心，不管是男女朋友還是朋友。

二、無論多麼的濃情密意，都不要留下影片。一旦情海生波你可能會成為LINE群組的主角與朋友之間茶餘飯後的談資~尤其是在這個智慧型手機氾濫的時代！

三、不論性別，任何形式的暴力都是不被允許的。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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