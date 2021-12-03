房市／不再邊緣！新北兩蛋殼區房價衝上去

新冠肺炎疫情尚未看到趨緩，因全球性通膨，資金轉入國內，首購或換屋需求大增，今年5至7月受國內疫情三級警戒影響，房市暫時冷卻，但全年來看房市熱度高，尤其疫情後反彈力道強勁，以新北來看，蛋黃、蛋白區房價漲至高點，需求往房價更親民的蛋殼區前進，依信義房屋企研室統計，今年前10月與去年房價相比，漲幅最高分別是三峽和五股區。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-03 08:30:00
三峽區是今年新北行政區域中房價漲幅最高，年增率達14.2%，均價漲至32.2萬元，主要受三鶯線建設議題帶動。大家房屋企劃研究副理郎美囡表示，三峽在北大特區形成之後，吸引了許多首購族、換屋族進駐，由於開車通勤大台北尚算便利，且發展多年後，客運班次也不少，前往桃園機場的通車速度也快，因此在三鶯線話題之前，已有許多自住盤購入。
而且近幾年在地商家發展越來越蓬勃，相對親民的房價也吸引許多小家庭入住，尤其強調雙語教學的國小年年爆滿，可見儼然成為小家庭購屋首選之一。
郎美囡強調說，近期三鶯線動工議題，以及不動產市場蓬勃發展，三峽相對低價區的房價出現明顯上彈力道，且2016年房地合一稅推出，房市盤整時有下修一波，在這兩年醞釀的熱潮讓具話題的區域價格有力拉升，故房價有所成長
五股區也是在房市盤整下修幅度較大，目前跌深反彈，年增漲幅為12.4%，單坪均價為28.1萬元。五股重劃店店長林士凱分析指出，7至8年洲子洋重劃區剛推出的預售屋開價30幾萬，2016年房地合一稅實施，導致五股房價向下探底，目前反彈回到當初水準；除此，五股相較其他區域，房價被低估，相對親民，兩房總價約1,000萬元左右、三房約1,200萬元左右，磁吸周邊鄰居，包含新莊、泰山、蘆洲和三重等處。