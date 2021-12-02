哪間銀行開戶最好？全場狂推「2家」打遍天下：便利太多
不少人都會將辛苦賺的薪水存進銀行中，以待有需之時再領出使用，而近年來各家銀行皆推出不同的優惠活動，如何選擇符合自身需求之處開戶，一直以來都是許多民眾苦惱的問題。對此，就有一名網友表示即將到新公司報到，而好奇詢問「開戶選哪家？」隨即引起鄉民討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 19:10:11
原PO於PTT八卦板上發問，表示最近即將到新公司報到上班，而公司提供的薪轉銀行選擇有三間，包括兆豐、第一商業、中國信託，讓他好奇詢問「如果只能選一家開的話，大家會選哪家呢？可否給點建議，謝謝」。
問題曝光後，其中「中國信託」被最多人推薦，「中信領錢方便」、「中信網銀好用」、「中信atm最多」、「中信，小七就是你的atm」、「秒選中信，7-11提款多方便」、「中信吧？規模越來越巨大肥化」。
其中也有人大推「兆豐銀行」，直言「兆豐數位帳戶有高利活存」、「中信、台新、國泰、郵局，四個開完幾乎打遍天下無敵手」、「兆豐各種便利」、「兆豐別跟我搶，謝謝」、「兆豐數位10萬1.2%，免費跨轉跨提各10次，如果以後買美元兆豐在這三家匯差最好」、「之後房貸兆豐很讚」。
另外也有鄉民推薦其他銀行、「建議台新Richart 比這三家都好用」、「一銀吧，然後加開一銀數帳利息比較高」；但也有人認為「在意那個提款方便幹嘛？人家都提轉免手續費了，管他在哪裡提款，是每天都要領錢膩！聰明人都在意後續房貸跟外幣匯差好嗎」、「地圖打開來，挑個離家近就好」。（編輯：陳雅雲）