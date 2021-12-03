NOW早報／掀大汪愛國論戰　網揪張蘭國籍才是「真台獨」

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張蘭當年將「俏江南」經營得有聲有色，2008年還成為北京奧運唯一中餐服務商，相當風光。但為了在香港上市、避稅，張蘭不僅拉攏國外投資公司CVC（CVC Capital Partners）加入，還放棄了中國國籍，早在2012年就申請成為聖克里斯多福及尼維斯人民。
知情人士稱，張蘭在國內擁有各種政府榮譽和政協委員身分，曾勸兒子汪小菲變更國籍，以順利完成香港上市，但汪小菲不願意，她只好親自出馬，結果俏江南經營惡化，她被指控虛報帳目，喪失了公司主導權，還因未申報香港資產，被認為藐視法庭判刑1年，今年上訴被駁回，被下達拘捕令。
對此，張蘭曾自嘲，「要不是為了在香港上市，誰願意放著中國公民不當，要當島民呢？」更認為退休會是國家的損失，對自己相當有自信，被判刑後依舊不以為意，在北京過著逍遙自在生活。網友認為，大S自稱是中國人、山東人，在疫情間還買大量口罩送到中國，反觀張蘭根本不是中國籍，卻想炒作愛國意識為兒子說話，恐怕是火上添油，不但沒有幫到汪小菲，可能還自身難保。
「沒品維尼」護航林秉樞爭議延燒 李柏璋8點聲明回應
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，掀起全台議論，不過1日晚間在PTT上，鄉民「CrazyWinnie沒品維尼」狂護航、替林男洗白，事後遭起底真實身份是前民進黨議員助理「台獨機關槍」李柏璋，昨（2）日稍早，針對高嘉瑜事件，李柏璋說他有必要出來澄清，並發布8點聲明稱「我們一樣被耍得團團轉」。
根據李柏璋臉書，他提出的8點聲明如下：
關於高嘉瑜委員的事件，有幾點我想了想，還是有必要出來澄清一下
第一、自事件發生到現在，我的手機被打爆、也收到許多媒體朋友傳來的訊息。但無論是認識的記者，還不認識的，我李柏璋本人直到發這篇文前為止，都沒接受過任何媒體朋友訪問。我不懂，那些關於什麼李柏璋自己承認是瘋狂維尼這件事，到底是怎麼寫出來的？可以告訴我嗎？所以我真的很想知道寫這些報導的人，你們到底是訪問到誰去了？如果我有承認是沒品維尼本人，那麻煩撰寫報導的記者拿受訪紀錄及相關證據出來，不然不要在那捏造我從未說過的話、未承認過的事。」
第二、中時報導：根據警方的消息，說李柏璋跟毆打高嘉瑜委員的林姓男子有密切的line聯絡。這點完完全全就是假新聞，我本人根本沒有過林男的line好友，請問是要怎麼跟他用line聯絡？我本人使用的line帳號就只有一個，當中僅有84位好友，我不可能不知道我加入誰。
第三、我在本起事件發生之前，完全不認識林男，不只沒有臉書好友、更沒有私下有過聯絡，更不可能知道林跟誰在交往，因為我連他長得是圓是扁都不知道。
第四、本週二週刊報導出來之後，林男確實有透過共同朋友致電給我，希望我能幫他在網路平台上發他的聲明。
但由於11/30是我本人的生日，當天我已安排好外出行程，一整天從早到晚都在外面，也無法幫忙發文。而我自己也不想捲入到這件事上。
基於共同朋友情誼的關係，加上林男一直跟我說是他劈腿，被高委員抓到，所以雙方才起衝突，但傷勢絕對沒有很嚴重等等，甚至還出示事件後的照片，說什麼高委員在飯店試圖持刀砍他，來加以說服我，林男並向我聲稱：高委員並無在此事衝突中受傷，而他本人則屬於事件受害者。
我說不然你把想說明的事大致跟我說，我請有在用批踢踢的朋友去幫你發聲明。當天，林男確實傳了對話紀錄等一些事件相關的圖片，以取得我信任，我很笨，我相信他了。
因為我想，他是事件當事人，所言應該至少並非憑空捏造，才請朋友幫他貼個文。但，要怎麼貼，怎麼寫，我不管、不介入也不收錢，縱使林男自己主動說要給，我也分文未取，就純粹幫忙。
第五、事後看到新聞，我才發現，林男不只對我隱瞞、避重就輕，也欺騙我們的朋友，我本人非常後悔接他的電話，因為我不知道高委員竟然被傷得如此嚴重，對此我深感懊悔及抱歉。
這當中我有一定的責任，我絕不會推卸。因此，若高委員或當事人因此受傷害，我願意真誠道歉，就算當面致歉也行。而後續的法律責任我也會自己承擔。
第六、我在事前確實知情，但抱歉，沒品維尼的文章不是我發的。
因為只要一查ip，就知道帳號是誰持有的，這種一翻兩瞪眼的事都不用辯，也不用將不是我做的都推到我身上，甚至在那造謠我開分身，根本瞎扯。
第七、與林男的共同朋友，就只是個平凡人，沒有任何與政治相關的背景。
我也不是什麼派系的人，也沒在台北市議會當助理很久了，更不隸屬於任何一位政治人物下。
第八、對於新聞報導，有台南的幕僚指稱說我去尋求合作機會，但因為我人品太差勁，所以被退貨這件事，根本胡說八道。
李柏璋指出，他本人從未在台南向任何一位檯面上的政治人物或幕僚討過工作，反之，都是台南的各級民意代表主動來找我，尋求合作機會。這當中包括台南市府的核心人物、台南市黨部的人與藍綠無黨的立委及議員都有，並非特定人可以掌握他，或叫他做什麼，如果有人硬要將此件事扯向派系鬥爭什麼的，他就只好把全部都說出來。
李柏璋也說，他知道在背後放話的是誰，所以請適可而止就好，不要對一個已經遍體鱗傷的人落井下石，最終只會玉石俱焚；他更指出，請不要拿錢收買不到他，就想栽贓到其他地方或不相干的人身上。
文末，李柏璋總歸整件事情，就是林男想針對報導說明，但欺瞞了他和共同朋友，就和那些被林男耍的那些人一樣，「我們一樣被耍得團團轉。」，而本起事件，就只有協助發聲明，絕無受人指使的情事發生。
李柏璋表示，他就只是一個今年剛大學畢業，還在租房子投履歷討生活的社會新鮮人，他只想平靜地過生活，也謝謝大家關心，他會好好檢討、反省自己做不好、做錯的地方，另也對於牽扯其中的長輩、朋友致歉。
至於遭爆料李柏璋曾是民進黨立委陳亭妃妹妹、台南市議員陳怡珍的助理一事，陳亭妃幕僚回應，由於李柏璋常惹出是非，去年已離職。
今日天氣／清晨低溫下探10度 今白天回溫高溫可達25度
中央氣象局預報，今（3）日天氣跟昨日很相像，在清晨仍然要注意輻射冷卻的影響，而在迎風面北部及東半部地區雲量偏多，且東半部地區偶爾出現零星飄雨，其餘地方則大多為多雲到晴的天氣，此外，由於東北風偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門仍有8至9級強陣風，使鄰近海域及沿海地區有較大風浪，沿海浪高甚至可達2至3米左右，提醒民眾在海上作業或海邊活動應特別注意安全。
在溫度方面，清晨各地低溫普遍都會來到12到14度，尤其在西半部、宜蘭、花東縱谷空曠地區及近山區平地局部低溫有機會來到10度、11度，不過白天開始各地高溫都會回升到21到25度，因此需要特別注意北部、東北部日夜溫差會來到6至8度左右，而中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度，提醒大家早出晚歸需適時添加衣物、注意保暖。
Omicron來勢洶洶！指揮中心談最新國際疫情：已豬羊變色
新冠變異株Omicron於各國迅速傳播，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，昨（2）日在防疫記者會上表示，Omicron在南非迅速傳播，已經「一夕間豬羊變色」。而截至12月1日全球累計27國共370例確診，相較於Delta，感染Omicron可能病毒量較低，但傳播力增加幅度、致重症比例是否改變，仍待進一步觀察。
羅一鈞表示，截至12月1日全球累計27國共370例確診，其中多來自南非或有非洲國家旅遊史。以色列及日本報告有來自英國、秘魯輸入的病例，而歐洲國家包括英、德、葡、義等國有部分病例沒有相關旅遊史。歐盟國家報告59例Omicron個案，目前尚無重症或死亡病例。
而關於Omicron病毒的基因特徵分析，目前得知感染Omicron可能病毒量較低，抗原快篩檢測Omicron可能仍準確，而傳播力增加幅度、對疫苗保護力的影響，致重症比例是否改變，仍有待進一步觀察。
從南非的疫情更新可以看見，Omicron在11月內迅速大爆發，佔所有定序結果的74%，在當地的擴散狀況相當驚人。而有媒體詢問，Omicron下一波的高風險國家會出現在哪裡，陳時中則表示難以預測，目前就是密切觀察，隨時監控國際疫情。
MLB／倒數計時！大聯盟26年來將首度「封館」
美國職棒大聯盟昨（2）日跟球員工會將持續協商，不過根據最新美國媒體《ESPN》報導，封館將在所難免，這也將是26年來，大聯盟宣布勞資停擺。
美國時間11時59分，大聯盟將會自1994-1995球季以來選手罷工後，再度陷入勞資衝突的狀況。
此外，雙方已經經過最終談判，目前不管是薪資上限、FA以及豪華稅等，都還有很多問題尚未解決。
因此趕在此事件爆發前，不大咖球員都已經簽約，包括老虎隊簽下Baez、薛澤前往大都會隊等，都是聯盟中較大交易。
荷包蛋煎好別起鍋！內行「多1步驟」超下飯：阿嬤的絕招
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己的獨門作法，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這道荷包蛋料理真的從小吃到大，如果你也喜歡，也可以參考看看，將鍋子熱鍋後，加入麻油或者食用油都可以，接著雞蛋打下去煎好之後不要起鍋，半大匙的醬油直接加入熱鍋內，然後馬上熄火，等一陣子再裝盤，簡單營養又好下飯」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「那這樣跟煎好之後再加入醬油有什麼差別？」、「醬油淋下去關火會比較有香氣嗎？我是起鍋才倒醬油，是不是有差？」、「真的是從小吃到大，都是滿滿回憶」、「我都煎荷包蛋煎的比較恰恰，然後醬油就倒下去，這樣子真的很香」。
而也有內行人解答網友困惑「因為醬油進熱鍋會逼出香氣，醬油會更香，更配蛋」、「熱鍋下醬油，會有香味，那叫熗鍋的鍋香氣」、「會有鍋香氣！阿嬤在我小時候就都這樣，如果起鍋才倒醬油香氣會少很多」、「蛋半熟加入醬油，逼出醬油香氣，真的下飯」。（編輯：賴禹妡）