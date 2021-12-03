9縣市低溫特報！今晨最低溫8.6度 日夜溫差極大注意保暖
中央氣象局今（3）日針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、金門縣等9縣市發布低溫特報，提醒有機會出現10度以下低溫，日夜溫差大，民眾請注意保暖以及使用電暖器具的安全。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 06:42:16｜2021-12-03 06:48:23
中央氣象局表示，今、明兩天大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，但受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大，發布低溫特報的縣市有機會出現10度以下低溫。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，截至今晨4點56分，平地多個地區測出10度以下低溫，包括基隆(七堵區)8.6度，桃園(大溪區)8.8度，新竹(關西鎮)9.0度，苗栗(公館鄉)9.1度，台北市(北投區)9.5度。
吳德榮表示，明日清晨仍將出現類似今晨的低溫，平地最低氣溫仍可降至10度以下。今日各地區氣溫：北部9至21度，中部10至25度，南部12至26度，東部12至25度。而第21號颱風「妮亞圖」今晨2時已增強至近中心平均風速45米/秒，未來轉向東北，強度將減弱並逐漸轉變為溫帶氣旋。
氣象達人彭啟明表示，周六白天起回溫轉晴，逐漸持續到下周，但周日周一北部有些水氣，東北部轉陣雨。（編輯：倪浩軒）