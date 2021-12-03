便當底部藏「手指」！他怕爆：該報警嗎 背後真相曝光了
「我帶著懷疑的態度把剩下的便當吃完，邊吃邊想豬的手指應該不是長這樣吧⋯」一名網友近日在網路上表示，他某天去常見的便當店買飯後，回家扒便當發現裡頭居然有一根長得像手指的長條物，讓他當場嚇壞，照片曝光也讓網友驚喊「這個要報警嗎？」所幸原PO最後解開誤會，指出：「一回家就把骨頭拿去洗，硬把肉拔開恐懼消失，莫慌，就是很長的軟骨罷了。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 07:20:01
該名網友30日在Dcard中貼文，他以「吃便當吃到手指」為題，表示他去常吃的便當店買飯，主菜選蒜泥白肉，沒想到他回家吃便當時，突然咬到一根類似軟骨的東西，吐出來發現模樣看起來就是人的手指，讓他嚇傻求救：「求解一下，這到底是什麼動物的手指？」
貼文一出，網友也嚇壞，紛紛留言，「好可怕，我會直接吃不下去」、「這什麼⋯有夠恐怖，有人能解答嗎」、「超級像手指的，希望不要在新聞看到你」、「怎麼看怎麼像真的手指被滷到咪咪冒冒ㄟ」、「你為什麼還吃得下去啦」、「所以是啥啊？這個太惡夢的畫面了吧」、「這個要報警嗎」、「不是這怎麼看都是手指吧…怕爆」。
不過，也有網友認為，「這明明就是軟骨跟肉」、「遠看像，拉近看就不像了」、「現在才覺得像指甲的部分才是動物的軟骨，旁邊包著的是肉」、「應該是排骨吧， 吃到一半看到真的會嚇死」、「那怎麼看都像豬軟骨吧」、「豬軟骨剛好長的像而已啦」，而原PO事後也更新貼文，表示他把那根骨頭拿去洗，硬把肉拔開才發現這只是一根很長的軟骨，令他心有餘悸喊：「幸好不用去警察局一趟。」（編輯：賴禹妡）