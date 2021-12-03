路易莎為何突然崛起？眾抖出「3神優勢」：靠它直接賺飽
許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，近幾年來瘋狂展店的路易莎堪稱以黑馬之姿，全台門市超越星巴克，奪下咖啡霸主地位。不過，就有網友好奇「路易莎為什麼突然崛起啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 07:31:03
原PO在PTT貼文指出「之前看到路易莎的開店數量已經超過星巴克，感覺是這一兩年崛起的，怎麼那麼快就超越星巴克？我住在台北，老家在新莊偏鄉下，結果那邊也開了一間路易莎，真的是擴店擴到很誇張，主要應該是有wifi還有插座，價錢還是星巴克的一半，感覺以後就去路易莎就好了？」
貼文一出，網友紛紛回應「之前聽朋友說加盟路易莎的經驗，是真的很嚴格的受訓，品質控管不錯」、「價錢就先贏一半了」、「便宜又好坐，還有插座」、「價格吧，因為比星巴克便宜」、「我覺得路易莎真的不輸，也比較便宜些」、「便宜而且內用很舒服」、「飲料雖然普通，但價格優質，內用環境不差」。
另外，也有人專業分析表示「以往星巴克稱霸的時候，還是只吃到價格偏高的咖啡市場，但路易莎空降之後，直接下殺中低階小資族，這塊全被路易莎咬走，就連學生族群都吃到，販售熟食、飲料價格優勢很快就凸顯出來，只能說靠這點路易莎就有資格稱霸咖啡市場，口袋賺飽飽」。（編輯：張嘉哲）