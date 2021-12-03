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星巴克哪一樣甜點最好吃？老饕喊「3款」超神：經典不敗

▲一名女網友分享3款她覺得很好吃的星巴克的甜點，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲一名女網友分享3款她覺得很好吃的星巴克的甜點，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 09:56:19

台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C和路易莎了；對此，就有一名女網友分享3款她覺得很好吃的星巴克的甜點，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「分享最近覺得很好吃的3款星巴克甜點」為題發文，表示這三款中，有些出比較久，有些則是近期才推出的；第一樣「蘋果可麗露」，外皮很酥脆，裡頭有包蘋果慕斯內餡，雖然她平時沒很愛蘋果風味的食物，「但這顆充滿蘋果香氣的可麗露，會讓我還想再吃一顆」。

第二樣「綠抹茶紅豆千層薄餅」，抹茶氣味很濃厚，加上滑順蛋餅皮，尤其是最下面那一層餅皮，口感特別好，第一次吃就成為她的心頭好，不過裡面的紅豆有點偏硬；第三樣「咖啡巧克力松露蛋糕」，她說這款蛋糕吃起來有金沙的味道，也因為很愛這氣味，每個一段時間就會買來吃，「謝謝大家看完我的不專業分享～下次再來分享好吃的甜點」。

▲原PO分享星巴克3款甜點。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享星巴克3款甜點。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「3超級好吃的呀」、「咖啡巧克力松露蛋糕真的經典不敗，好吃就算了，重點是他還是蛋糕類數一數二便宜的」、「3是我每次去星巴克必點的！」、「這個可麗露很像喝蘋果牛奶，我也很愛」；不過，也有人表示，「蛤我覺得蘋果可麗露超難吃，咬一口直接推給男友」、「綠抹茶紅豆千層真的世界難吃」、「星巴克的可麗露我覺得不ok耶，但咖啡巧克力松露我很愛」、「可麗露不行」。

▲原PO分享她覺得最好吃的星巴克甜點。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享她覺得最好吃的星巴克甜點。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO綜合網友留言，才發現原來很多人不愛星巴克的可麗露，但因為這是她第一次吃可麗露，打破她原以為裡頭會很乾的想法，才覺得蠻好吃的；另外，她也整理出網友們最愛的6款星巴克甜點，分別是「經典輕乳蛋糕（中間夾一層布丁）、葡萄乾司康（推加熱、加奶油）、檸檬塔、經典起司蛋糕、岩漿巧克力蛋糕和甘藷生乳捲」。（編輯：郭佩蓉）

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