星巴克哪一樣甜點最好吃？老饕喊「3款」超神：經典不敗

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第二樣「綠抹茶紅豆千層薄餅」，抹茶氣味很濃厚，加上滑順蛋餅皮，尤其是最下面那一層餅皮，口感特別好，第一次吃就成為她的心頭好，不過裡面的紅豆有點偏硬；第三樣「咖啡巧克力松露蛋糕」，她說這款蛋糕吃起來有金沙的味道，也因為很愛這氣味，每個一段時間就會買來吃，「謝謝大家看完我的不專業分享～下次再來分享好吃的甜點」。
貼文一出，掀起熱議，「3超級好吃的呀」、「咖啡巧克力松露蛋糕真的經典不敗，好吃就算了，重點是他還是蛋糕類數一數二便宜的」、「3是我每次去星巴克必點的！」、「這個可麗露很像喝蘋果牛奶，我也很愛」；不過，也有人表示，「蛤我覺得蘋果可麗露超難吃，咬一口直接推給男友」、「綠抹茶紅豆千層真的世界難吃」、「星巴克的可麗露我覺得不ok耶，但咖啡巧克力松露我很愛」、「可麗露不行」。
原PO綜合網友留言，才發現原來很多人不愛星巴克的可麗露，但因為這是她第一次吃可麗露，打破她原以為裡頭會很乾的想法，才覺得蠻好吃的；另外，她也整理出網友們最愛的6款星巴克甜點，分別是「經典輕乳蛋糕（中間夾一層布丁）、葡萄乾司康（推加熱、加奶油）、檸檬塔、經典起司蛋糕、岩漿巧克力蛋糕和甘藷生乳捲」。（編輯：郭佩蓉）