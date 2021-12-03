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自助加油被員工阻止！他見螢幕「跳3字」驚：第一次遇到

▲原PO日前排隊等待自助加油，好不容易排到了，卻被員工擋下，喊了3字「要交班」，讓他傻眼直呼「第一次遇到」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO日前排隊等待自助加油，好不容易排到了，卻被員工擋下，喊了3字「要交班」，讓他傻眼直呼「第一次遇到」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 10:23:15

現如今到加油站加油，除了人工加油以外，也能看到許多駕駛人使用自助加油機台；不過，就有一名男網友日前排隊等待自助加油，好不容易排到了，卻被員工擋下，喊了3字「要交班」，讓他傻眼直呼「第一次遇到」，對此，也有自稱是加油站的員工解釋原因。

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該名男網友1日在臉書社團《爆怨公社》發文，表示到加油站排了10分鐘，等前面一大堆人加完油，好不容易輪到他了，後面甚至還有幾台車在等，豈料加油站員工這時竟然突然拿三角錐，說「要交班」，請原PO稍等一下。

但這也讓原PO很傻眼，因為這是第一次遇到自助加油島需要交班，也表示自己沒有「花錢當大爺」的心態，只是當下被擋住有點不爽，因此在文末發問「不能等我後面的都加完再交班嗎，還是有規定時間點交班」？

▲原PO日前到加油站自助加油，豈料卻被員工擋下，而螢幕也跳出三字「交班中」，讓他很傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO日前到加油站自助加油，豈料卻被員工擋下，而螢幕也跳出三字「交班中」，讓他很傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一出，掀起熱議，「我遇過油槍已經插進去油孔了，然後旁邊的喊交班！加油員就把油槍拔出來」、「第一次看到這種會顯示交班中」、「我還以為自助是日結算」、「上次剛好遇到，不過不會很久，應該差不多五分鐘吧」、「我遇過，互相一下啦，等待時間放空一下也不錯」。

其中，有一名自稱是曾在加油站打工過的網友表示「其實是有時間交班的，人工加油要收回當班的信用卡帳單，現金帳單，各式優惠劵，自助加油要列印當班的信用卡帳單，然後各島按交班。後台才能結帳，如果沒有在時間點結帳，加油員會被當班的大哥罵死……（以前打工是這樣，不知道現在是如何）」。

還也有自稱是加油站員工的網友跳出來解釋，「每個島都要交班，因為要把帳傳到加油站的中控去結帳，時間到就交班是必須的，你一天完再交，帳面可能會亂掉」、「加油站有規定時間要交班，人工或自助都一樣，其實加油站講的交班，應該比較偏向於結算帳款，要算錢」。（編輯：郭佩蓉）

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