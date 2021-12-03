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「喝可樂打嗝」秒賺1600！她衝面試秒懂了　眾人毛骨悚然

▲網友近日在網路上發現一個職缺，只要喝可樂大聲打嗝，就可以現領1600元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友近日在網路上發現一個職缺，只要喝可樂大聲打嗝，就可以現領1600元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 12:00:50｜2021-12-03 12:14:39

大學生為了賺錢，什麼苦差打工都願意做，只願有一點自己的生活費用，不過，你聽過這種工作嗎？近日，就有網友分享自己在求職網上看到一份工作，內容是找人「喝可樂打嗝拍影片」，即可現領1600元，貼文一出，引爆網友熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「有人真的去應徵這個工作過嗎？因為我朋友說感覺像詐騙但我蠻心動的！如果是形象跟錢做選擇，我會選錢！而且他是第二彈欸，想說有沒有第一彈的前輩可以幫忙解答一下？」

只見貼出的職缺內容，單次待遇有1600元，幫忙事項是於12月18日拍攝汽水創意短片，用途是拿來當剪輯範本，並不會公開，需要具備外向個性，且喝汽水打嗝大聲為最優，名額僅有一名，並要求已經應徵過的人不要再重複應徵。

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▲網友瘋傳「喝汽水打嗝」就有錢賺的打工機會，引發熱烈討論。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「拍謝....我真的笑超大聲」、「阿彌陀佛勒....什麼怪工作啊」、「感覺就很騙人啊，好可怕喔」、「看到這篇我腦海一直迴盪打嗝的聲音」、「拜託看到這種請檢舉好嗎？這最好是正當打工，用途還不公開？根本有鬼啊」、「完全不知道目的是要幹嘛....真的很可怕」。

另外，也真的有不少人有面試經驗，甚至有人親臨現場「去過現場...當下他拿可樂給我喝，後來又給我吃軟糖，後來我突然意識到不能亂吃陌生人給的東西，騙那男的說我無法打嗝就快跑了...錢也沒有領到」、「我之前有去應徵過，加完Line以後他會叫你準備氣泡水，然後通話時打嗝給他看，後來過三個月又叫我打視訊給他，覺得怪我就不理他了」。另外也有人貼心提醒小心自身安全：「以線上面試確認你的外表是不是他的菜，第2步，將你約到他家或旅館並且給妳喝已開封過的可樂或給你吃不單純軟糖，第三步大家都知道吧，煩請大家不要想賺錢想瘋了！」（編輯：張嘉哲）

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