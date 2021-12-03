路邊遇「獵奇植物」！真面目曝光 全場震驚：便當常看到
秋葵富含蛋白質、脂肪、碳水化合物及多種維生素，可以消除疲勞、快速恢復體力，近日就有一名網友表示，他在路邊看到一株長相怪異的植物，近看才發現原來是秋葵原始的樣子，讓他相當驚訝，貼文曝光，不少人也直呼：「長知識了」、「居然是長這樣」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 14:06:48
該名網友1日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，表示他在路邊看到一個從沒看過的植物，遠看像竹子，不過最上頭卻結了果實，仔細觀察才發現那是秋葵，讓他驚呼：「長這麼大了才知道秋葵原來是這樣長的…」
貼文一出，不少網友也第一次看到，「你PO我才知道耶…我家隔壁有種，我都不知道長這樣，不過很好吃」、「長知識了」、「居然是長這樣」、「長得很可愛」、「可是我從小到大不敢吃它」、「第一次看到」、「還以為像絲瓜一樣垂下來的」、「酷～還真的是第一次看到原生家庭狀況」、「我也是第一次看到，以為是瓜藤類，長知識了」、「還真的第一次看到耶」、「還以為是香蕉樹沒葉子耶」。
還有網友針對秋葵的味道直言，「秋葵黏糊糊的，超噁」、「不喜歡吃欸」、「鼻涕製造機」，不過，也有網友分享好吃的做法，「這個燙一燙當沙拉吃，沾胡麻醬超好吃耶，整根燙不要切，切開會黏糊糊」、「我都浸鹽水搓洗後⋯把頭的邊邊和梗的表皮削掉拿去煮火鍋吃」、「秋葵水能降血糖耶～黏液對胃也很好，是非常健康的食物」。（編輯：賴禹妡）