《天堂M》玩的不僅是遊戲！絕佳互動串起「無距情誼」

我是廣告 請繼續往下閱讀
以《天堂M》打開知名度的新生代遊戲實況主「丁丁」，就曾分享過《天堂M》除了將當年的「回憶殺」重現，隨著如今手遊、通訊軟體發達，《天堂M》能夠讓玩家隨時想玩就玩，不受時間與空間束縛，玩家間一通電話或是Line，戰友就能上線。靠著不受時間、距離差的互動，玩家們很容易能融入其中，細細探索遊戲所呈現的樂趣，同時玩出各種攻略和發現彩蛋。
延伸閱讀：專訪／從職業軍人變全職實況主 《天堂M》崛起星丁丁
除了遊戲本身的視聽覺饗宴，人與人的互動更引人入勝。尤其以血盟為核心要素之一的《天堂M》，玩家一同組隊打王、PVP與攻城，不僅共同話題說不完，一起面對艱難的挑戰也創造許多革命情感。
另一位《天堂M》社群中的核心玩家，時常為遊戲做情報整理，對於每個職業也有獨家見解與深入淺出分析的實況主「小屁」，也提過自己在遊戲、實況上產生的獨特情誼。小屁曾有一個盟友、同時也是他的觀眾，在人生轉換跑道的空檔時毅然決然徒步環島，並且特地從台北一路走到台南找小屁分享自身故事，讓小屁十分感動「遊戲體驗也不再僅存於手機螢幕之中。」
如今玩家間的互動相當便捷、順暢，《天堂M》讓許多玩家從線上到線下相互結識，玩家結婚宴上有個「盟友桌」一點也不稀奇，也因此《天堂M》對於眾多玩家來說，玩得不僅是遊戲，更是情誼交織成的幕幕回憶與起點。