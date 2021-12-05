COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《天堂M》玩的不僅是遊戲！絕佳互動串起「無距情誼」

▲《天堂M》帶動許多舊雨新知一起加入，重溫舊時光的美好，也帶來新的感動。（圖／擷取自《天堂M》）
▲《天堂M》帶動許多舊雨新知一起加入，重溫舊時光的美好，也帶來新的感動。（圖／擷取自《天堂M》）

生活消費中心/綜合報導

2021-12-05 08:30:00

談到遊戲，你心中會浮現出什麼畫面？在電玩遊戲發展的數十年長河之中，多款作品就如同河中礫石隨著時間而沉積，但總有那麼幾款在歷經了時光的洗鍊後仍屹立不搖，成為玩家心中不可抹滅的回憶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而對於台灣玩家來說，也曾有過「現象級」般風靡近十年，再將經典內容重新呈現，掀起旋風的手遊《天堂M》。回顧《天堂M》一路走來已將近四個年頭，過去學生時期的打game回憶，到了成年工作後又再度創造了新的記憶。無論是從一周年時的全台巡迴，到三周年的實體版亞丁聖殿，《天堂M》經過大大小小活動與版本更新，遊戲依舊保有當年的原汁原味，為玩家構築獨有的內容與體驗。

以《天堂M》打開知名度的新生代遊戲實況主「丁丁」，就曾分享過《天堂M》除了將當年的「回憶殺」重現，隨著如今手遊、通訊軟體發達，《天堂M》能夠讓玩家隨時想玩就玩，不受時間與空間束縛，玩家間一通電話或是Line，戰友就能上線。靠著不受時間、距離差的互動，玩家們很容易能融入其中，細細探索遊戲所呈現的樂趣，同時玩出各種攻略和發現彩蛋。

延伸閱讀：專訪／從職業軍人變全職實況主　《天堂M》崛起星丁丁

除了遊戲本身的視聽覺饗宴，人與人的互動更引人入勝。尤其以血盟為核心要素之一的《天堂M》，玩家一同組隊打王、PVP與攻城，不僅共同話題說不完，一起面對艱難的挑戰也創造許多革命情感。

另一位《天堂M》社群中的核心玩家，時常為遊戲做情報整理，對於每個職業也有獨家見解與深入淺出分析的實況主「小屁」，也提過自己在遊戲、實況上產生的獨特情誼。小屁曾有一個盟友、同時也是他的觀眾，在人生轉換跑道的空檔時毅然決然徒步環島，並且特地從台北一路走到台南找小屁分享自身故事，讓小屁十分感動「遊戲體驗也不再僅存於手機螢幕之中。」

如今玩家間的互動相當便捷、順暢，《天堂M》讓許多玩家從線上到線下相互結識，玩家結婚宴上有個「盟友桌」一點也不稀奇，也因此《天堂M》對於眾多玩家來說，玩得不僅是遊戲，更是情誼交織成的幕幕回憶與起點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.88%55.12%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀