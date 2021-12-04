正面開撕杜拜王室！「老少配」王妃出逃　控酋長恐怖情人

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1974年5月，哈雅出生在約旦首都安曼(Amman)，是約旦已故國王侯賽因(King Hussein)與第3任妻子所生，也是約旦現任國王阿卜杜拉二世(King Abdullah II)同父異母的妹妹。哈雅年僅3歲便經歷喪母之痛，母親阿麗亞(Alia Hussein)在直升機意外中身亡，因此父親對她十分寵愛。
出身王室的她，個性卻十分奔放、熱愛自由，不被身份限制，總是勇於挑戰自己。年少時，哈雅大部份時間都在英國度過，她就讀於英國私校，並於牛津大學（University of Oxford）修讀政治學、哲學和經濟學，與英國王室互動良好，多位王室成員都與她交情甚篤。
能動能靜的哈雅，也對射箭、馬術頗有涉獵，亦曾經是全職馬術運動員，還曾代表約旦出戰2000年雪梨奧運，並任國際馬術總會(Federation of Equestrian International)會長。
二、勇嫁大25歲杜拜酋長 為愛甘做二房
25歲那年，哈雅遇上當時已經50歲，還是王儲的杜拜酋長穆罕默德，因同樣熱愛馬術而彼此吸引。志趣相投使他們一拍即合，思想開放的哈雅一點也不介意自己與穆罕默德的年齡差距，甚至也不介意穆罕默德已經有一個正妻，被感情蒙蔽雙眼的她深信，愛是可以突破一切障礙的。
2004年，30歲的哈雅與穆罕默德在安曼成婚，名義上她是穆罕默德的二房，但其實穆罕默德除了正妻欣德·賓特·馬克圖姆·本·朱馬·阿勒馬克圖姆(Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum)以外，還有好幾位妻妾，只是外界並不清楚她們的身分與現況，穆罕默德生養眾多，光是杜拜官方公開承認的王子和公主就有23個。
婚後10餘年的時間，哈雅王妃與穆罕默德一直以恩愛形象示人，育有1兒1女。嫁入杜拜王室的哈雅備受穆罕默德的寵愛，也常常帶著她出席外交活動。只是當時誰都沒想到，看似天生一對、門當戶對的2人，日後會分道揚鑣，甚至上演宛如8點檔的狗血劇情。
三、童話破滅-關於枕邊人不堪的真相
2018年，穆罕默德其中1名女兒拉蒂法公主(Sheikha Latifa)，聲稱遭父親虐待多年，試圖搭乘遊艇逃走，卻在果阿(Gao)被印度及阿聯酋船艦攔截並帶回杜拜，從此音訊全無；雖然阿聯酋外交部曾秀出拉蒂法的照片，駁斥公主失蹤的「傳言」，但外界始終對拉蒂法的安危感到憂心。杜拜另1名出逃公主珊薩(Shamsa al-Maktoum)也被穆罕默德從英國強行擄回杜拜，自此被剝奪自由，不見天日。
有知情人士向英國媒體透露，在看到穆罕默德殘酷對待親生女兒後，熱愛自由的哈雅王妃，警覺到穆罕默德的專制和不可理喻，她並不相信穆罕默德對她說的，有關拉蒂法和珊薩出逃的「真相」，並開始害怕自己和2個孩子也會遭遇到類似的事情。
此外，也有消息指出，婚後多年，哈雅王妃與穆罕默德的愛情已喪失新鮮感，甚至與保鑣有了婚外情，加上杜拜王室的封閉，都讓哈雅認為，唯有逃跑才能獲得自由。
四、攜鉅款出逃英國
2019年6月，外媒報導哈雅王妃帶著當時僅11歲的女兒和7歲的兒子，以及3100萬英鎊（約新台幣12億元）的鉅款出逃至歐洲，準備申請庇護和離婚的消息；同年7月，英國媒體報導哈雅和穆罕默德，為了離婚在英國法院對簿公堂，當時的哈雅已搬到自己名下一處位於英國倫敦的豪宅居住。
報導指出，聆訊重點在於2名子女的撫養權。根據伊斯蘭法律，女方在名義上能在離婚後獲得撫養權，但在中東，父親通常仍掌管子女教育、旅遊和生活方式的決定權，而哈雅很可能因此才選擇逃亡。
7月底，哈雅王妃向英國高等法院申請「強迫婚姻保護令」(forced marriage protection order)、「禁止騷擾令」(non-molestation order)以及子女監管權(wardship)。同時，穆罕默德的代表律師也要求哈雅王妃的2名子女須返回杜拜，而穆罕默德則在IG上用阿拉伯語和英語發表1首詩，被認為是在指責哈雅的背叛。杜拜皇室的家醜浮上檯面，讓這場離婚官司備受關注，也被稱為英國史上最貴的離婚官司之一，哈雅王妃多次指控穆罕默德以紙條、派人潛入宅邸的方式，製造她的心理壓力，欲逼迫她束手就範。
五、杜拜史上唯一成功訴請離婚的王妃
2020年3月，倫敦高等法院指控穆罕默德，持續濫用國家資源，「威脅、恐嚇、虐待並壓迫妻小，完全無視法律的存在」，並認定穆罕默德，確實策劃並綁架拉蒂法公主及珊薩公主回國，重創穆罕默德與杜拜王室的國際形象。
哈雅王妃在英國訴請離婚、取得監護權獲准，不僅是杜拜史上第3位落跑王妃，更是唯一成功訴離者。
英國法官也證實，穆罕默德曾在2019年2月，在沒有告知哈雅的情況下，直接援用伊斯蘭法「休妻」，當時正值哈雅已故父親離世20週年忌日，穆罕默德的冷血，更令哈雅王妃明白，必須離開杜拜，到外界尋求公平的離婚判決。
出身西化而開明的約旦王室，哈雅與「控制狂」酋長的愛恨情仇，結局讓外界不勝唏噓，許多媒體也會把哈雅王妃和拉蒂法公主，嘗試逃離杜拜卻失敗的事件作比較。關於這段婚姻，也有人相信其實是出於政治考量，而非單純只是為了愛情，不管當初是什麼原因走到了一起，哈雅在訴請離婚的過程中從未屈服，儘管飽受驚嚇，來自穆罕默德的威脅也並未完全消失，但相較於拉蒂法公主，哈雅王妃和她的孩子無疑是比較幸運的。