爪子是利器！致命大鳥闖男子工作室 後續竟出現意外發展
這應該是一生中最難忘的相遇了！澳洲一名木匠師日前在自己的工作室製作家具時，突然來了一名不速之客，牠的身材相當高大，並且擁有一對致命的利爪，男子當時簡直嚇壞了，但沒過多久他發現大鳥似乎有別的想法，而後續的發展更讓人嘖嘖稱奇！
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 16:59:34
根據《Dailymail》報導，位在昆士蘭北部的朱拉滕Julatten地區，有一名叫做托尼Tony Fleming的木匠，一年前的某一天他正在自己的工作室裡做木製家具，突然有一隻巨大的「鶴鴕Cassowary（又稱為食火雞）」不請自來地闖進他的工作室，並且在裡面若無其事地逛來逛去。托尼當時嚇壞了，但隨後發現鶴鴕似乎對室內裝潢有興趣，只是在裡面閒晃，一點都沒有想要攻擊自己的意思。
從那天起，鶴鴕就常常到工作室「拜訪」，托尼表示：「這一年多來鶴鴕常常在我的工作室裡遊蕩，偶爾啃啃李子或是到處找東西吃」，托尼還將此奇遇告訴朋友，一位沒見過鶴鴕的攝影師友人還特地前往拍照。有趣的是，這隻鶴鴕其實是當地「知名人士」，牠不僅曾經出入附近的酒吧，就連他替妻子慶祝50歲生日，與友人到當地營區露營時，隔天也看見他在附近遊蕩，「每個人都像寵物一樣餵牠，牠相當受到歡迎，甚至還得到『Romper Stomper』的暱稱，但是即便如此，牠還是具有相當危險的攻擊性…一名男子曾經在酒吧遇見牠而被攻擊，幸運的是那人活了下來」。
原來鶴鴕這種大型鳥類，成鳥直立時身高可達180公分，體重達70公斤，除了頭部與部分頸部的羽毛為藍色以外，其餘都是黑色，最大特點是牠那一對長約10公分的利爪。雖然牠平時生性安靜害羞，但是警戒心相當高，大部分時候會主動避開人類，不過只要受到威脅時，牠會使出強有力的踢腿，而爪子就會變成「利刃」，能輕易將敵人一擊致命，因此看到牠們還是安靜地避開比較安全喔，現在來看一段鶴鴕的影片吧！（編輯：陳珮瑜）