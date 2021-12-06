房市／林口生活如美國西岸　海歸派鍾情這幾點！

新北市林口區近年吸引許多雙北、海外歸國人士以及外籍人士的喜愛，居住在當地的海歸人士認為林口距離機場、台北都很近，生活機能完整又不像雙北市擁擠，很像美國西岸聖荷西或是洛杉磯「工作在市區，生活在郊區」的感覺，在地房仲專家表示，這兩年林口房市火熱，交通方便、住宅密度低以及機能完善因此房市熱絡，讓林口房價漲幅位居新北市各行政區第三名，僅落後三峽以及五股。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-06 08:00:00
根據內政部不動產實價登錄顯示，新北市林口區平均單價2020年為26.4萬，2021年目前為止為29.4萬，漲幅11.4%，信義房屋林口美校店李程業表示，林口的地理位置剛好介於台北與桃園機場之間，出國便利且在台北市工作又便利，吸引許多經常往來海內外的商務人士或曾經居住在美國的回國人士，讓林口這兩年平均價格成長超過一成。
再來，林口新市鎮街廓大、建築新穎，整體住宅密度若與舊商圈相比，仍屬空曠，綠覆率高，與美國西岸許多城市的生活環境相似，信義房屋林口店店長黃愛智表示，林口的街道寬度多是12米，若是文化一路至三路更是寬至30米，再加上又有林口三井outlet，林口長庚醫院又是大型的醫療院所，休閒娛樂、生活採買、就醫都方便符合外籍人口的居住需求。
最後，外籍人士若是在台灣定居，多有家庭，也造就林口國際學校多，包含康橋國際學校、馬禮遜美國學校、新北美國學校，滿足外籍人士家庭的教育需求，近期也因國際學校陸續在林口設校，也吸引因就學族群而來的外國居住人口，所以整體住宅環境好，外國人士及回國人士多，讓林口價格穩定成長。