肯德基為何屹立不搖？老顧客揭「2存活優勢」：早超越了
台灣近年來速食業市場競爭激烈，除了有國外連鎖品牌麥當勞、肯德基、摩斯等進駐台灣，還有本土速食頂呱呱，讓消費者選擇相當多樣。不過，就有網友好奇詢問「肯德基究竟要做什麼改變才能登上速食龍頭咧？」反而引來老顧客大推2優勢。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 17:22:09
一名網友於PTT八卦版上發文，表示「肯德基從以前到現在都不務正業，副品紙包雞、蛋塔，知名度都比主打炸雞還高」，但他認為其還無法成為速食界霸主，好奇詢問「究竟要做什麼改變才能登上速食龍頭咧？」
問題曝光後，反而引來老饕們曝光肯德基不敗優勢，包括經典甜點「蛋塔」和各式多樣化美食，「只賣蛋塔就好了」、「認真，光蛋塔就贏很多店了」、「KFC的熔岩花生醬漢堡好吃」、「肯德基熔岩堡、紙包雞早就超越了」、「早就登上龍頭了，重量級CP值很高」、「KFC現在生意滿好的，只是據點少，節慶假日都是提早賣完」、「個人比較喜歡KFC只是店越來越少，QQ」。
不過，也有人尷尬坦言，「速度快一點，漢堡類品項增加」、「主要還是沒有1+1之類的平價產品，太貴」、「KFC就是店員動作太慢，分工沒效率」、「舊薯條那麼好吃結果換掉」、「內用員工訓練，外帶早就超車了」、「各店品質差很多」。（編輯：陳雅雲）