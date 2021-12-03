住摩鐵驚見「紅色小床」！他愣：連枕頭都沒 內行揭用途
不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地短暫住宿休息。不過，就有一名網友指出，前陣子到一間摩鐵住宿，卻驚見角落有張紅色小床，但上頭並沒有棉被、枕頭等寢具，讓他疑惑詢問「很好奇這用途到底是啥？」而引來內行人揭開正解。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 18:02:17
原PO昨日於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示「請問有摩鐵系專精的廢友嗎？我第一次住到這種有三個沒被子枕頭的小床，面積加起來比雙人床還大的，很好奇這用途到底是啥？」他緊接著貼出照片，只見畫面中有三個長方形的紅字墊子併排成床，但床上並沒有枕頭、棉被等寢具，讓原PO一看十分疑惑。
問題曝光後，隨即引發眾人歪樓留言，「演皇上駕崩用的」、「沒去過演唱會？搖滾區懂嗎」、「評審團吧」、「給你打坐靜心用」、「就...不知道要幹嘛，所以才空在那裡啊」、「好適合讓小孩睡那裡哦」、「打開有一條秘密通道」。
然而，就有內行人曝光真正用途，直言「可以當成四人房或家庭房賣、如果有要加人頭的話、只要補枕頭跟棉被就好、因為有些客人不喜歡一進去就看見兩張床會覺得太空曠、但如果只有兩位客人、四人房又只能空著不賣很浪費」。（編輯：陳雅雲）