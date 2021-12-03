精準治療「同病」未必「同治」！智慧好幫手導航腸癌治療不走冤枉路

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迷思真要命！腸癌怕手術奪命 壯年男「肚破腸流」離世
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃晟瑋指出，臨床觀察發現、延誤腸癌患者最常見的五大「誤」區分別是三「怕」、兩「錯」！
「三怕」簡單的說，就是「怕造口」、「怕開刀」、「怕化療」。他印象很深刻，曾經有一名40多歲的黃金單身男性，正值人生中的青壯時期，被診斷為第三期的腸癌，雖然擔憂自己的病情，但是他更擔心手術台上的風險，堅持拒絕接受正規治療，寧可每月花費10～20幾萬的費用，採用坊間自然排毒療法，直犯「兩錯」延誤治療。
一年後腫瘤持續生長惡化，穿刺出肚皮，落得肚破腸流的送入急診，直到此時體重只剩下30多公斤的他仍與醫師反應不願意手術的想法．延誤治療的結果，讓醫師也束手無策，最後只能在遺憾中離世。
「治」不宜遲。腸癌延誤治療 死亡率飆升至三倍！
這名男性並非特例。衛福部資料顯示，100年、101年癌症登記年報分別約有18%患者並未在診斷後3個月內開始治療。而以最新的107年癌症登記報告資料，大腸直腸癌患者也有逾一成患者未有首次治療申報紀錄。
值得注意的是，資料顯示，3個月內沒有啟動治療的大腸癌患者，一年死亡率幾乎是3個月內接受正規治療患者的三倍！另一篇分析我國癌症登記39,000名腸癌患者論文發現，大腸癌患者不管是哪一個期別，若沒有在診斷30天內展開治療，死亡風險也會提高五成以上！也因此，醫師呼籲千萬不要輕易聽信別人說法、踏入治療「誤」區。
精準治療年代。同病未必「同治」 醫師：他人經驗未必適用
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任柯道維指出，近年癌症治療不只講究精準治療、甚至已經可說是「量身定制」。治療時不只是依據癌症分期，醫師還會進一步依據患者年紀、體能、是否有共病，腫瘤所在位置以及腫瘤基因型態等多重因素，決定是否立即手術，用何種方式手術。或者是否合併使用化療、化療的時機與策略，以及選用何種標靶藥物！以晚期轉移性大腸癌患者，治療前檢測是否有「RAS」基因突變、也會影響用藥選擇。
至於民眾擔心手術、擔心無法保留肛門，需要終身與「人工肛門」為伍！柯道維主任指出，其實近年醫療技術進步，以該院為例超過九成可以透過微創方式進行手術。而即便是低位接近肛門的大腸癌患者，也有可能透過放射線治療、化學治療縮小腫瘤，保留肛門。以中國醫藥大學團隊先前治療數據分析，該院約95%患者術後可以保留肛門。而二期以前的大腸癌五年存活率有九成以上、三期也有八成，呼籲癌友對自己跟醫師要有信心！
相信醫師、相信自己 她勇敢面對復發、積極治療
柯道維醫師的患者小美，也是抱持這樣的心態！「相信醫師、相信自己。」小美抗癌路今年邁入第四年。確診腸癌之前、她有半年的時間幾乎每個星期都會因為嚴重腹痛跑急診！「一開始以為是胃炎、每次就打了止痛回家。」小美說，可是後來實在發生頻率太過頻繁，嚴重的時候痛到沒辦法走路、必須用輪椅推進急診室，「後來人也開始變瘦，此時醫師安排做大腸鏡檢查，結果大腸鏡到了橫結腸、發現到升結腸過不去，原來腫瘤就長在那裡！」
輾轉找到柯道維主任、做了手術把腫瘤「拿乾淨」，小美開始服用口服化療藥物。沒想到三年後、一次例行抽血檢查發現“CEA（癌胚抗原）”高了起來、「正常是5、我是9.5」，醫師安排進一步「正子造影」檢查，發現在肚臍附近又長了一顆1、2公分大的腫瘤。「因為腫瘤靠近血管，醫師建議用放射線治療，後來我就選擇做了質子治療！」完成療程後，小美遵循建議，做了標靶與化療療程，同時持續使用標靶做維持治療。
「我相信我自己是因為長期吃了太多減肥藥讓我罹癌！」小美說，自己以前很在意體重，但她現在決定讓體重超標一些，「要讓自己有抗癌的本錢」「我非常信任我的醫師，而我的身體要我自主管理、自己面對」「也開始運動、從內心到軀體都要把自己建立到最堅強、肯定自己下次指數可以及格」「即便期間有人推薦其他抗癌選擇，我仍堅信西醫、相信看得到的數據、相信我的醫師！」
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