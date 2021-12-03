男狂被邀面試卻喊慘了！「真實理由」行家全笑：穩錄取的
不少公司徵才時，除了會依據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時展現的態度也是影響錄取與否的關鍵。不過，就有網友表示，自己不斷到一間公司面試，但他卻焦慮直喊「是不是GG了？」原因曝光後，反而引起行家大讚直呼「錄取率最高的！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 19:00:56
原PO於PTT上發文，表示自己應徵某份工作，第一次是由兩位小老闆面試，大約花費一個小時面試。而第二次面試時，則變成一位外國人處長，「用英文只講了半個小時就結束了，這有創下最短面試時間嗎？」讓他焦慮詢問「只面試30分鐘是不是GG了」。
貼文曝光後，不少網友反而大讚直呼，「半小時的面試時間應該也很足夠了」、「面試20~30分是錄取率最高的」、「30分鐘蠻剛好的，老外不會面太久」、「說不定都調查過了，只是要見個面進行確認而已」、「處長半小差不多，處長很忙的」、「越後面越高階，沒聊到出包都沒事啦！」
甚至有過來人分享，「我面某上市公司工程職務，20分鐘還是錄取」、「我只面10分鐘就上了」、「我部經理只面了10分鐘也是上，主要是用人主管吧」、「我跟處長面試五分鐘而已就錄取了，感覺只是過個場」、「當初面個五分鐘就上了，長官很忙的」。（編輯：陳雅雲）