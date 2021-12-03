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麥當勞隱藏服務曝光！多數人沒用過　客嗨喊：實測後超爽

▲麥當勞隱藏版服務曝光，就是客人使用自動點餐機，即可選擇送餐到桌的服務。（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞隱藏版服務曝光，就是客人使用自動點餐機，即可選擇送餐到桌的服務。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 19:51:41

麥當勞近年來在各家門市設置自動點餐機，希望加入自動化的流程，可以減少民眾從點餐到取餐的等待時間，雖然多數顧客仍然習慣到櫃檯人工點餐，不過近日就有網友曝光，自動點餐機的隱藏版服務，就是可以選擇「送餐到桌」，超方便的服務也讓有使用過的民眾直呼「用過就回不去了」。

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根據原PO於《PTT》發文表示，每次使用麥當勞點餐機時，都會看到有特別的「送餐到桌」選項，不過之前自己詢問過店員後，卻得到不建議顧客使用該服務，讓他好奇的問網友是否有使用過送餐桌的服務？

▲實測過該服務的網友們紛紛表示，送餐到桌不用站在那邊等餐非常爽。（示意圖／取自unsplash）
▲實測過該服務的網友們紛紛表示，送餐到桌不用站在櫃台等餐非常方便。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少網友分享自己的使用心得，「我都會用，桌上擺個牌子他就把餐送過來很方便，不然還要等不知道幾號的叫號」、「用爆啊，人多時不用站在那裡等餐很爽，人少時我剛坐下餐點就送來了」、「一進去按一按就在位置上等餐來了，（居然）還有人慢慢排隊等餐」。

而對於店員建議原PO不要使用，多數人也表示應該是人力不足，「個案，我這邊店員會說：歡迎使用送餐到桌服務」、「點餐機目的要降低人力成本，怎麼還會鼓勵你加選人工服務」、「當然不建議，因為他們還要派人送過去」。（編輯：鍾怡婷）

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