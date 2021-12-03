麥當勞隱藏服務曝光！多數人沒用過 客嗨喊：實測後超爽
麥當勞近年來在各家門市設置自動點餐機，希望加入自動化的流程，可以減少民眾從點餐到取餐的等待時間，雖然多數顧客仍然習慣到櫃檯人工點餐，不過近日就有網友曝光，自動點餐機的隱藏版服務，就是可以選擇「送餐到桌」，超方便的服務也讓有使用過的民眾直呼「用過就回不去了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 19:51:41
根據原PO於《PTT》發文表示，每次使用麥當勞點餐機時，都會看到有特別的「送餐到桌」選項，不過之前自己詢問過店員後，卻得到不建議顧客使用該服務，讓他好奇的問網友是否有使用過送餐桌的服務？
貼文一出，不少網友分享自己的使用心得，「我都會用，桌上擺個牌子他就把餐送過來很方便，不然還要等不知道幾號的叫號」、「用爆啊，人多時不用站在那裡等餐很爽，人少時我剛坐下餐點就送來了」、「一進去按一按就在位置上等餐來了，（居然）還有人慢慢排隊等餐」。
而對於店員建議原PO不要使用，多數人也表示應該是人力不足，「個案，我這邊店員會說：歡迎使用送餐到桌服務」、「點餐機目的要降低人力成本，怎麼還會鼓勵你加選人工服務」、「當然不建議，因為他們還要派人送過去」。（編輯：鍾怡婷）