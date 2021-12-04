今晨急凍5.9度打破入冬最低溫紀錄！全台17縣市低溫特報
中央氣象局對全台17縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣更是達到「非常寒冷」的橙燈，有6度以下氣溫出現的機會。今（4）晨全台平地最低溫出現在新竹縣峨眉以及苗栗縣農改，都是5.9度，多縣市創下入冬的平地最低溫紀錄。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 06:46:45
輻射冷卻影響，清晨各地氣溫明顯偏低，中央氣象局對新竹縣、苗栗縣發布橙色燈號的低溫特報，有6度以下氣溫發生的機率。對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等縣市發布黃色燈號的低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。
而除了新竹縣、苗栗縣出現6度以下的低溫，台北市最低溫為關渡9.4度，花蓮縣最低溫為鯉魚潭8.5度，中部地區南投最低溫為7.3度，南部地區嘉義縣最低溫為8.1度。
中央氣象局表示，今日大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升；輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部日夜溫差大。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，今日各地皆是晴朗穩定的天氣；因大陸冷氣團漸減弱、氣溫略升，白天在陽光下而舒適，夜間氣溫仍偏低，但已較昨夜、今晨回升，仍要注意日夜溫差大。
吳德榮指出，明日轉偏東風，冷空氣續減弱，氣溫回升，清晨氣溫仍偏低。西半部晴朗，北海岸、東半部雲量多偶有局部降雨。下週一、二微弱鋒面掠過、東北季風增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微。下週三至週五東北季風影響，北台偏涼，中南部舒適微熱，早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣。（編輯：倪浩軒）