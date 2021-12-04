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接著，引導當事人覺察自己的身心反應：知道自己快要失控了嗎？大部分的當事人都曉得自己暴力前兆，譬如，心跳會變快、覺得身體熱熱的…這個時候，就可以跟他討論：如何自我控制暴力行為？
多年諮商經驗，我發現下面這四種正向引導方法，可以有效避免暴力行為。不過，下面這些方法比較適合有暴力傾向的人自己提出，如果是被傷害的一方提出建議，有時候會刺激他們。
第一種：暫時迴避技巧
為了避免情緒失控，發生傷人傷己的暴力行為，只要開始感覺情緒上來，就可以採取暫時迴避技巧。清楚具體說出自己的狀態：「我感覺自己的情緒快要失控了，所以我要暫時迴避 ，到公園走一走，一個小時候回來，我們再好好談一談。」先離開現場，保持安全距離。
等到迴避的時間到了，再回來面對伴侶，跟對方討論，是否要針對問題進行溝通？還是要採取另一次暫時迴避。
第二種：從事建設性活動，或是轉移注意力。
除了暫時迴避，也可以去做些有建設性的活動，或是轉移注意力去做自己喜歡的活動，譬如，運動一下，看看影片。
第三種：與自己進行一些正向、積極的內在對話
可以跟自己說：我很生氣，但是我依然可以控制自己。
他（她）有權利這麼說、這麼做，但我仍然可以保持冷靜。
我不在乎，不要放在心上。
沒關係，冷靜下來再說。
事情一定會解決，不急於一時。
暴力不能解決問題。
在諮商的過程中，我常會帶領當事人念一遍上面這些正向、積極的引導語，並且詢問他們：哪一句對控制自己的暴力行為最有效？結果發現，「暴力不能解決問題」這句話最有效。
第四種：練習正向情緒表達方式
由於很多有暴力傾向的人，都很少表達自己的情緒，也因此，當情緒沒有出口的時候，就有可能會轉成肢體暴力。如果可以學會正向表達情緒，他們就不需要透過暴力表達情緒。這裡提供一個很容易上口的表達情緒方式，只要練習造句就可以了。
舉一個情侶間很常引發肢體拉扯暴力的例子來說：
當你沒有跟我說一聲，就直接拿我的手機來看，而且邊看邊質問我：這個人是誰。（對方的具體行為）
我感覺到很不被尊重。（情緒自己的感受）
因為我需要有被尊重的感覺。（說明立場）
所以我希望看我手機前，先跟我講一下。（表達自己的需求）
當有暴力傾向的一方開始練習表達情緒，伴侶也可以學習傾聽回饋，形成正向的溝通循環。
（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）
林萃芬 專業諮商心理師
現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。
專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。
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資料來源：健康醫療網 發飆、抓狂後很後悔 四種引導避免暴力行為
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