COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

發飆、抓狂後很後悔　四種引導避免暴力行為

發飆、抓狂後很後悔　四種引導避免暴力行為
發飆、抓狂後很後悔　四種引導避免暴力行為

健康醫療網

2021-12-04 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】很多人會認為：「江山易改本性難移」，一旦養成暴力傾向的人格特質，有可能改變嗎？事實上，諮商過程中，我治療過不少發生暴力事件的當事人，只要是自願來諮商的，大部分都有改變的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
通常，我會先了解發生什麼事情引起暴力行為？

接著，引導當事人覺察自己的身心反應：知道自己快要失控了嗎？大部分的當事人都曉得自己暴力前兆，譬如，心跳會變快、覺得身體熱熱的…這個時候，就可以跟他討論：如何自我控制暴力行為？

多年諮商經驗，我發現下面這四種正向引導方法，可以有效避免暴力行為。不過，下面這些方法比較適合有暴力傾向的人自己提出，如果是被傷害的一方提出建議，有時候會刺激他們。

第一種暫時迴避技巧

為了避免情緒失控，發生傷人傷己的暴力行為，只要開始感覺情緒上來，就可以採取暫時迴避技巧。清楚具體說出自己的狀態：「我感覺自己的情緒快要失控了，所以我要暫時迴避 ，到公園走一走，一個小時候回來，我們再好好談一談。」先離開現場，保持安全距離。

等到迴避的時間到了，再回來面對伴侶，跟對方討論，是否要針對問題進行溝通？還是要採取另一次暫時迴避。

第二種：從事建設性活動，或是轉移注意力。

除了暫時迴避，也可以去做些有建設性的活動，或是轉移注意力去做自己喜歡的活動，譬如，運動一下，看看影片。

第三種與自己進行一些正向、積極的內在對話

可以跟自己說：我很生氣，但是我依然可以控制自己。

他（她）有權利這麼說、這麼做，但我仍然可以保持冷靜。

我不在乎，不要放在心上。

沒關係，冷靜下來再說。

事情一定會解決，不急於一時。

暴力不能解決問題。

在諮商的過程中，我常會帶領當事人念一遍上面這些正向、積極的引導語，並且詢問他們：哪一句對控制自己的暴力行為最有效？結果發現，「暴力不能解決問題」這句話最有效。

第四種練習正向情緒表達方式

由於很多有暴力傾向的人，都很少表達自己的情緒，也因此，當情緒沒有出口的時候，就有可能會轉成肢體暴力。如果可以學會正向表達情緒，他們就不需要透過暴力表達情緒。這裡提供一個很容易上口的表達情緒方式，只要練習造句就可以了。

舉一個情侶間很常引發肢體拉扯暴力的例子來說：

當你沒有跟我說一聲，就直接拿我的手機來看，而且邊看邊質問我：這個人是誰。（對方的具體行為）

我感覺到很不被尊重。（情緒自己的感受）

因為我需要有被尊重的感覺。（說明立場）

所以我希望看我手機前，先跟我講一下。（表達自己的需求）

當有暴力傾向的一方開始練習表達情緒，伴侶也可以學習傾聽回饋，形成正向的溝通循環。

（文章授權提供／林萃芬專業諮商心理師）

林萃芬　專業諮商心理師    

現任：松德精神科診所諮商心理師、東吳大學兼任講師、中華人事主管協會講師。

專長：感情商、外遇後重建信任及親密關係、不靠藥物睡個好覺、好眠放鬆的各種巧及方法、企業及生涯商、身心減壓、產後憂鬱媽媽的情緒壓力解、青少年情緒及自我探索商、人際溝通模式及互動技巧、夢的解析及隱喻治療、帶父母做孩子的情緒教練、HRV情緒儀、睡眠儀器。

【林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園】www.fannyeq.com.tw

【林萃芬心理師的洞察人心時‪間】Apple Podcasts 收聽：https://reurl.cc/7yL9kl



資料來源：健康醫療網 發飆、抓狂後很後悔　四種引導避免暴力行為

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
46.56%53.44%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀