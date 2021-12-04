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超商最強飲料是誰？內行曝「2王者」萬年不敗：沒漲價過

▲原PO好奇問「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」貼文曝光後立即引起熱議。（示意圖／取自Unsplash）
▲原PO好奇問「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」貼文曝光後立即引起熱議。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 10:10:14

童年的零嘴可說是陪伴人長大最重要的回憶之一，近日就有一名網友好奇問「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」貼文一出，不少網友秒點名生活泡沫系列及麥香系列，狂讚：「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到10塊真的感動」、「麥香紅茶，麥香系列的印象中都沒漲過」。 

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該名網友3日在Dcard中貼文，他以「萬年不敗的從小必喝飲料有哪些？」為題，表示很懷念過去跟外婆拿零錢到巷口雜貨店冰櫃拿飲料的時候，「小時候只要拿到50塊去柑仔店根本大戶，走路都有風」，不過現在什麼東西都漲價了，連雜貨店都不例外，因此讓他好奇問：「還記得哪些飲料是從小到大必喝又佛心沒漲價的嗎？」 

▲台灣路上各個店家裡，都不難看見零食的蹤影。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲童年的零嘴可說是陪伴人長大最重要的回憶之一。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛留言，「覺得是木瓜牛奶」、「美粒果」、「黑松沙士，萬年不敗」、「喝水不夠，喝fin就好」、「養樂多」、「鋁箔包的多采多姿～好懷念」、「冰鎮水果茶」、「冰淇淋汽水，一瓶10元，每次去曾祖父家都會喝」、「阿薩姆蘋果奶茶童年不敗，雜貨店一定有」、「雜貨店就是要冰淇淋汽水」、「冰淇淋汽水才是王道吧」、「冰淇淋汽水！對我來說在小時候真的是神一樣的地位」、「飲冰室茶集啊，喝不膩的玩意兒」、「阿薩姆，從小喝到大」、「當然是冰淇淋汽水啊，10元便宜又好喝，冰到冷凍庫更爽」。 

不過，最多人點名「生活泡沫系列」及「麥香系列」，「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「生活泡沫紅茶／綠茶」、「生活珍珠奶茶！到柑仔店必買」、「唯一推佛心生活泡沫！最愛花茶」、「絕對是生活泡沫啊，價錢真的跟以前一樣」、「喝來喝去還是生活泡沫紅茶最尬意～都喝不膩」、「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到10塊真的感動」、「麥香跟生活泡沫印象都沒漲」、「麥香紅」、「小麥綠超讚」、「熟悉的麥香最對味」、「麥香奶茶」、「麥香紅茶，麥香系列的印象中都沒漲過」、「唯一支持麥香奶茶，讚讚」。（編輯：賴禹妡） 

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