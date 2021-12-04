超商最強飲料是誰？內行曝「2王者」萬年不敗：沒漲價過

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貼文一出，網友紛紛留言，「覺得是木瓜牛奶」、「美粒果」、「黑松沙士，萬年不敗」、「喝水不夠，喝fin就好」、「養樂多」、「鋁箔包的多采多姿～好懷念」、「冰鎮水果茶」、「冰淇淋汽水，一瓶10元，每次去曾祖父家都會喝」、「阿薩姆蘋果奶茶童年不敗，雜貨店一定有」、「雜貨店就是要冰淇淋汽水」、「冰淇淋汽水才是王道吧」、「冰淇淋汽水！對我來說在小時候真的是神一樣的地位」、「飲冰室茶集啊，喝不膩的玩意兒」、「阿薩姆，從小喝到大」、「當然是冰淇淋汽水啊，10元便宜又好喝，冰到冷凍庫更爽」。
不過，最多人點名「生活泡沫系列」及「麥香系列」，「印象都沒漲的應該是生活泡沫紅，跟養樂多都是小時候沒什麼零用錢的最愛」、「生活泡沫紅茶／綠茶」、「生活珍珠奶茶！到柑仔店必買」、「唯一推佛心生活泡沫！最愛花茶」、「絕對是生活泡沫啊，價錢真的跟以前一樣」、「喝來喝去還是生活泡沫紅茶最尬意～都喝不膩」、「生活泡沫紅茶我的最愛，全聯鋁箔包一個還不到10塊真的感動」、「麥香跟生活泡沫印象都沒漲」、「麥香紅」、「小麥綠超讚」、「熟悉的麥香最對味」、「麥香奶茶」、「麥香紅茶，麥香系列的印象中都沒漲過」、「唯一支持麥香奶茶，讚讚」。（編輯：賴禹妡）