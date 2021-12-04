高嘉瑜不雅影片最新流出？查核中心打臉：連結為惡搞照片
民進黨立委高嘉瑜遭到恐怖情人林秉樞施暴，還爆出林秉樞疑似用親密照片、影片威脅，更透過網軍試圖操作輿論帶風向。全案引發外界高度關注，最新又有謠言說高嘉瑜「不雅影片」流出，對此，事實查核中心出面打臉，指出傳言附上的連結為多次流傳的惡搞照片，提醒民眾不要上當。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 10:22:42
事實查核中心昨（3）晚表示，網傳連結「最新流出，立委高嘉瑜不雅影片，看完請立即刪除，切勿流傳以免觸法」，而經查證後為錯誤訊息，查證結果如下：
一、傳言附上的連結為惡搞照片，與傳言提及內容無關，而且此照片已多次流傳，顯示此為舊謠言。
二、資安專家提醒，任意點擊不明連結或下載檔案，可能會導致個資外流，提醒民眾點擊連結、輸入帳號密碼時要多加注意。
三、專家建議，收到他人的不雅影像，不要觀看，也不要分享，可以向社群平台提出申訴與檢舉。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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