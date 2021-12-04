公司常「做1事」反害員工！上班族秒懂：離職信件準備中
近年來，越來越多公司提倡「快樂職場」，舉辦各種員工旅遊、團康活動等，希望員工能「樂在工作」。但對員工而言，太多活動反而是種負擔。近日，就有一名網友發文，表示自己的公司活動非常多，甚至影響了工作進度。她在職三年多，依舊非常不適應這樣的公司文化，詢問網友是否應該離職。貼文一出，網友紛紛「勸離」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 11:59:04
該名網友在《Dcard》中PO文，表示自己已經在公司待了三年，每個月都有兩次課程，強迫員工一年需參與40小時的實體課，上課內容都是在歌頌公司，原PO指出「公司最喜歡宣揚自己福利超好，但離職率依舊居高不下」；還強迫員工參與一日遊、慶生會、兩天一夜的尾牙、家庭日、萬聖節和聖誕節等活動。
原PO表示，公司「似乎覺得活動越多等於福利越好，能提高員工滿意度」，想塑造和樂融融的感覺，但私底下部門卻互相對立；活動結束後又要忙著趕工作進度。
最近疫情趨緩，公司也表示「活動會更多要大家拭目以待」，讓她非常不適應，「我問過身邊朋友，似乎沒人像我們一樣多活動，也覺得很誇張。比較好的同事也覺得很煩但為了小孩不得不忍，大家覺得我是該改變心態繼續試著待，還是騎驢找馬呢？」
貼文一出，網友紛紛「勸離」，表示「跟我公司好像……我才進去三個月試水溫完就離職了...…完全無法忍受這種類型的公司文化」、「活動強迫參加好過分，可以離職了啦」、「反正辦活動、辦課程的時間，也是算在上班時間，有薪水領我願意參加，因為參加這些活動或課程，導致我工作沒做完要加班，那就申請加班費」、「強迫參加應該離職吧！別待了」、「真的＝＝辦一堆活動搞得很像福利很好，到實際上根本還好，離職信可以寫一寫了，還忍三年」。（實習編輯：王思琴）