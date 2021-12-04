全家引進最狂冷凍超市美食 救廚藝！主菜到甜點千元搞定
聖誕、跨年晚餐沒靈感？超商業者看準年末家人、好友歡聚需求增加，獨家導入法國必買、必逛的冷凍超市品牌「Picard」，即日起陸續推出超過70項道地法式美食，從前菜、湯品、主餐到甜點一應俱全，首波特別推薦馬卡龍、炸馬鈴薯球、特級瑪格莉特披薩等特色商品，只要簡單微波或烤箱覆熱就可輕鬆上桌，堪稱「零廚藝」救星。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-04 13:19:39
Picard是法國最大冷凍食品超市，品牌訴求從原料到生產完整供應鏈皆由自己把關，利用自家工廠優勢，研發出讓法國人也認同的正統法式料理；且商品主打從前菜、主餐、湯品到甜點皆可一次購足，不僅全變成冷凍食品，標榜在家能神奇復熱後重現法式套餐。
全家超商即日起陸續導入超過70項Picard冷凍商品，首波精選5樣特色推薦商品，前菜主推「炸馬鈴薯球」，外酥內嫩的小點心，僅用馬鈴薯與些許鹽調味而成，堪稱國民美食，另外，「原味鄉村風帶皮薯條」將馬鈴薯帶皮預炸的料理方式，酥脆香氣十足，適合朋友聚會或輕鬆看劇食用；「普羅旺斯焗烤蔬菜」以櫛瓜、茄子和彩椒搭配番茄醬料一起燉煮，頂層鋪滿焗烤起司，完整呈現出道地的地中海料理風味。
主菜則推「特級瑪格莉特披薩」，用簡單的番茄基底與奶香的馬茲瑞拉起司，食材簡單卻能品嚐到最經典、道地的披薩口味；甜點部分則有代表法式傳統甜點的「馬卡龍」，外酥內嫩。精選5道從前菜、主菜到甜點的道地法式美食，不到千元即可為備好一桌豐盛異國餐點，且只要簡單微波或烤箱覆熱就可快速上桌。