洗衣球「用到剩10顆」臉綠！眾秒懂原因：一堆人都講不聽
近年來洗衣球的發明，引爆不少話題，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦、在外租屋民眾的新寵兒。不過，近日就有網友分享自己買了一整盒的洗衣球，結果用到快見底的時候，卻讓她超級崩潰，其原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 11:53:50
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「之前看網路上洗衣球大特價，就一股腦買了100顆，還有送收納盒，味道有夠香的，結果最近用到也差不多見底，剩下將近10顆左右，結果一看真的傻眼了....我到底買了什麼？」
「原本我買的是左下角紫色這種薰衣草香味的....結果現在有白色跟綠色？也太不合理了吧！有人有一樣的經驗嗎？」只見貼出的照片，三顆洗衣球中，出現紫色、淺白紫色甚至有綠色，這也讓原PO驚呼「下次真的不敢貪小便宜」。
貼文一出，網友紛紛回應「網路一顆一元的不要買...那真的不知道是什麼＝＝」、「一堆人真的講不聽...一顆一元怎麼敢買啦」、「變成綠色會不會太扯＝＝」、「變綠色太誇張」、「真的一分錢一分貨，市售比較貴不是沒原因的，這裡面不知道是什麼成份的洗衣精，好可怕」、「而且外包裝還油油的，是漏出來嗎？」、「我也買過....綠色變成全白，是有加色素還啥」。（編輯：張嘉哲）