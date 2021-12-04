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同學名字叫「牛牪犇」到底怎唸？正解網看傻　專家也搖頭

▲大陸微博瘋傳一張點名簿的照片，因為三號同學「牛牪犇」的名字真的太牛了。（圖／擷取自微博《起名取名谷先生》）
▲大陸微博瘋傳一張點名簿的照片，因為三號同學「牛牪犇」的名字真的太牛了。（圖／擷取自微博《起名取名谷先生》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 17:00:30

為兒女命名是件非常重要的事情，有些人會將對未來的期望融入名字中；有人翻遍字典，只為尋找一個漂亮合宜的字，將舐犢之情寄託其中；也有人找算命師核對生辰八字，將祝福和祈願送給孩子。但有些名字雖寄託厚望卻讓人哭笑不得。近日中國微博上就瘋傳一張學生點名簿的照片，只見圖中三號學生的名字為「牛牪犇」，讓網友直接看傻。

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微博取名專家「起名取名谷先生」日前在網路上PO出一張點名簿照片，只見三號同學的名字赫然寫者「牛牪犇」。谷先生開玩笑表示，「這名字真牛！」不過他也指出取名或改名時，想要達到不同凡響的效果是可以理解的，但畢竟名字要用一輩子，最好還是避開一些不好讀、不好認的生僻字。

▲微博用戶《起名取名谷先生》表示，名字要用一輩子，還是避開一些生僻字比較好。（圖／擷取自微博《起名取名谷先生》）
▲微博用戶《起名取名谷先生》表示，名字要用一輩子，還是避開一些生僻字比較好。（圖／擷取自微博《起名取名谷先生》）
至於這位牛同學的名字到底怎麼唸呢？姓名首字「牛」就是大家熟知的念法；第二個字「牪」在教育部國語字典中查無資料，但在中國此字的羅馬拼音為「yàn」（ㄧㄢˋ）；最後一個字「犇」，則為「奔」的異體字，讀音相同。在台灣不少炭烤店或牛排館也能看見這個字。

對於這位牛同學獨特的名字，不少網友留言表示「真的太牛了！」、「高中同學叫『馬騳骉』，國文老師點名直接略過他」、「多好的名字啊，一個個都對稱啊」，「世界上難讀的中文字就那幾個，他父母還取到了」！

同樣受網友討論的名字還有一位名叫「禤（ㄒㄩㄢ）靐（ㄅㄧㄥˋ）龘（ㄊㄚˋ）」的香港網友，他表示父母取名時只是希望自己未來飛黃騰達，但因為名字太過獨特，同學們都叫她「喂」或「雷龍」，成為全班的笑柄。最痛苦的是考試時多達103劃名字，總花費不少時間寫名字。（實習編輯：王思琴）

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