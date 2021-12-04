保時捷停車「1台停2格」！他愣：駕照雞腿換的 網反狂讚
開車出門最大的困擾就是找不到停車位，尤其周末假日，常繞了半天依舊一位難求。近日就有一名網友在臉書上PO文分享親身經驗，表示自己找了半天車位，卻發現有一台保時捷不偏不倚「完美對稱」停在兩個停車位正中間，讓他爆氣直呼「您知道我心有多涼嗎？」貼文一出，引發網友熱議，紛紛為車主喊冤。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 16:39:54
該名網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示自己帶著家人小孩到基隆廟口，在停車場找車位時，已經繞到了B3，不料眼前一幕讓他心底一涼，只見一輛白色的保時捷停在兩個停車格的正中間，直接佔用掉兩個停車位。原PO無奈嘆道：「就問這樣是付2個停車格的錢，還是駕照雞腿換的？」
然而，照片一出，卻有不少網友替保時捷車主喊冤，表示因為格子劃太小，這樣停實屬無奈，「感覺他停好的話，好像也滿出格子」、「格子太小，他停線內，再一台車停進去隔壁，就換白車PO爆怨了」、「車位太小，保時捷也很無奈吧」、「說真的，一台車那麼貴，我寧願被罵，也不想車門被隔壁的撞」。
也有網友開玩笑稱，「人家車主是為了你們好，怕你們停進去的時候A到賠不起」、「就算他停在停車格，我也不敢停在他旁邊」。而原PO後來也更新貼文，表示知道停車格劃太小、保時捷很貴，只是找車位實在很煩，小孩又在車上吵鬧，表示「我只能說我當下有小不開心，不過吃到螃蟹羹就沒事了。」（實習編輯：王思琴）