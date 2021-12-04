手搖飲成本低必賺翻？過來人搖頭曝「3困難」：費用可觀
台灣人非常喜歡喝手搖飲料，商店街上幾乎人手一杯，不同種類、品牌的店家也越開越多，而有名網友卻在Youtube上得到開飲料店不賺錢的消息，與他以往的認知大不相同，於是上網詢問賣手搖飲是否真的能靠暴利賺翻，貼文一出引來過來人認真回應，表示其實開店的費用非常可觀。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 14:42:01
原PO於PTT上發文，說明Youtube有則影片說，「一杯飲料的成本大概是價格的35%，剩下的65%是產品毛利，扣掉房租、水電、設備、薪資、維修等等，大概只剩10-15%而已。也就是賣一杯60元飲料，實際賺到大概就是6-9塊」，「之前很多人說手搖至少賺一倍以上，跑車瘋狂換，還是房子瘋狂買，好像暴利一樣，真的很多人覺得手搖飲料是暴利？」
網友紛紛贊同手搖飲非常賺的說法「如果是自己的房子就暴利」、「一杯飲料都快可以買便當了，你覺得不是？」、「台灣俗諺：賺錢第一賣水、第二當醫生」、「別說手搖飲，很多套餐都搭個飲料，反而賺更多」。
有位曾動念想開手搖店的過來人則搖頭駁斥這個說法，表示剛開店時就要先面臨加盟金、人事費、租金這三個困難點，「我自己有店面，之前想說與其一個月收那幾萬的租金，不如開一家手搖來爽一下，不過後來還是打退堂鼓，乖乖當房東就好。說真的，租金不是最大的主因啦！主要是加盟金太貴，而普通沒牌手搖生意又差，加盟金+人事+租金難以負荷，不然你稍微算一下就知道，要賺到損益兩平不算太難，但是加盟+進貨費用真的很可觀就是，不然單以物料成本，賣一杯有賺個七八成大概是有的。」（編輯：李惠婷）