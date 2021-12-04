台人為何最愛麥當勞？網曝「關鍵原因」認了：沒人打得過
麥當勞在今年11月時一次調漲29個品項，緊接著推出優惠券活動，使顧客絡繹不絕，可以看出該店在台人心中不能抹滅的地位。就有名網友詢問台灣人究竟為何那麼愛麥當勞，對此網友們紛紛表示因為其便宜、好吃又方便，認為有點餐機和得來速的麥當勞無人能打。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 15:07:50
原PO於PTT上以「為什麼台灣人那麼喜歡吃麥當勞？」為題發文，說明自己早上去麥當勞時，裡面一堆人在吃早餐；中午去麥當勞時，座位區全客滿；晚上去時，場面跟中午別無二致，通通坐滿，這讓他感到相當疑惑，麥當勞究竟有多好吃，能全天候都坐滿顧客。
綜合網友所述，麥當勞能在台人心中奠下基礎最關鍵的原因是方便，除了基本的店員點餐服務，也有點餐機可自行選餐，再者忙碌的學生及上班族每天早上爭分奪秒，能開車完成點餐、取餐一套流程的得來速，更是簡潔便利「方便」、「點餐取餐很快」、「有得來速方便啊」。
其他網友則認為「便宜好吃」、「吃麥當勞的很窮」、「一個便當都90-110了」、「有溫蒂、in＆out之類我也不想吃，台灣就沒幾家能打，麥當勞點又最多，只能買這家」、「我下班的時候只有麥當勞還開著，良心企業」。 （編輯：李惠婷）