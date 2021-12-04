買好市多寵物玩具！女數月後見1彩蛋 網驚：廠商早知情
為了讓愛犬、愛貓能開心，不少飼主們喜歡購買玩具，讓寵物能肆意玩耍，近日就有一名網友表示，她在好市多購買寵物玩具後，等到玩具外部被愛犬玩壞，才發現裡頭竟藏著一個幽默彩蛋，貼文曝光後也讓網友笑翻直呼：「玩具商太幽默了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 15:44:27
該名網友昨（3）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示日前在好市多買了狗狗玩具組合，過一陣子後外部就已被愛犬咬爛，「想說內部噗啾噗啾的部分不要浪費，拔出來打算再撐個3到5天」，沒想到一拿出來竟看到一行英文字寫著「 Game over,Your dog won,Discard This Squeaker（遊戲結束，妳的狗贏了，這個噗啾玩具可以丟了）」，讓原PO瞬間放聲大笑。
貼文一出，網友也笑翻直呼，「哈哈哈，太有梗了」、「以為終於沒有噗啾的聲音⋯殊不知叫你再買一個的意思」、「原來裡面有驚喜」、「居然內藏彩蛋」、「看了我都想買一個給我家狗玩了」、「這彩蛋可以」、「真的是讓人會心一笑的幽默彩蛋」、「大笑ing」、「想不到玩具這麼有梗，其實玩到最後最開心的是飼主」。
另外，也有不少網友大讚廠商的創意，「玩具商太幽默了」、「好有心的梗啊」、「廠商早就知道會被咬破，好像給你個獎狀的感覺」、「這好笑～有創意喔」、「廠商真是太可愛了」、「哈哈好幽默的廠商」、「天啊，怎麼可以這麼幽默，好可愛喔」、「真的好幽默的巧思～」。（編輯：賴禹妡）