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飲料75元付104元有錯？女突喊「一句」　結局翻轉全傻眼

▲客人詢問「少一塊可以嗎？」店員還以為是零錢不夠，沒想到下一秒對方竟掏出百元鈔和四個1元。（圖／取自unsplash）
▲客人詢問「少一塊可以嗎？」店員還以為是零錢不夠，沒想到下一秒對方竟掏出百元鈔和四個1元。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 16:56:18

零錢常使錢包又重又肥，許多人會選擇將零錢儲值進悠遊卡、投到公益箱中，或購買小額物品時支付出去。近日，就有一名手搖飲店員抱怨，表示有位客人點了75元飲料，結帳時詢問「少一塊可以嗎？」他好心答應，對方卻掏出一張百元鈔和四個1元，讓她非常傻眼。

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網友在臉書社團《爆怨公社》中PO出截圖，表示自己的朋友在手搖飲料店工作。當天，有個女子買了75元的飲料，結帳時說道：「妹妹我給你找，可是少一塊可以嗎？」

▲原PO在臉書社團《爆怨公社》中PO出朋友的限動。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）
▲原PO在臉書社團《爆怨公社》中PO出朋友的限動。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）
善良的朋友一聽，立即點頭答應，心想「沒關係幫她補個1塊。」沒想到下一秒女客人竟那出一張百元鈔和四個1元，讓她直接找30元。原來客人根本不是零錢不夠，只是想用29元換30元。友人見狀十分錯愕，表示「阿你這100塊就可以給我找了啊！」對方發覺事跡敗露，自言自語了幾句後臭臉離去。

貼文曝光後，網友也紛紛抱不平，表示「臉皮真厚」、「這個我們做市場的幾乎天天遇到」、「很多人不要臉的都這樣啊！有的即使身上有5元10元硬幣，也要欠那1塊」、「她不是為了騙1塊錢，她只是不想要身上太多零錢，所以天真地想用29元零錢換3個10元硬幣」、「積少成多的概念」。（實習編輯：王思琴）

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