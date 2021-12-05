羽絨外套是冬天基本款？還是有人不推薦 眾「1字」神解
來到 12月的這個時刻，衣櫃裡面的長袖衣服都已經換季整理出來了，再過一陣子有寒流來時，甚至要搬出「羽絨外套」、「大衣」等等。對此，近日就有網友討論「羽絨外套應該買哪一牌？」但卻意外掀起台灣人不愛穿羽絨外套的真相。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 08:00:00
近日因為天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，不少人出門都開始搭上外套，就有網友在 PTT 提問「身為台灣人，就是要羽絨外套配牛仔褲，大家至少都有一件吧，那你們都買哪牌呢？一定是 Uniqlo 吧？有沒有八卦？」
貼文一出，吸引許多網友回應「 Net 的就不錯了啊」、「真的大推 Uniqlo 啦！每年都要提哈哈」、「買化纖的比較好，羽絨外套好像昆蟲裝」、「迪卡儂超保暖又不貴， 3000 元不到的登山都能用」、「台灣天氣根本不需要羽絨」、「 Moncler 首推」、「 moncler最有型又保暖」、「 NET 穿好幾年還沒壞」。
不過，卻有一票網友不推薦買羽絨外套，原因就是「醜」，「超醜...腫的跟豬一樣，明明就有更保暖的選擇，看不懂」、「醜到不知道該怎麼下手，我媽一直叫我買很煩」、「羽絨難看死了」、「審美觀夠差才買」、「醜到爆，穿起來我以為我修輪的米其林」、「真的不要買那個，穿起來很像蟑螂人」、「羽絨真的外觀太醜，難怪一堆人不穿」。（編輯：張嘉哲）