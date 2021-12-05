今晨最低溫7.7度！5縣市低溫示警　北部轉有雨

中央氣象局指出，今（5）晨受到輻射冷卻影響，西半部氣溫偏低，新竹、苗栗、南投、雲林、台南有10度以下氣溫發生的機率，不過，由於冷空氣稍減弱，白天氣溫逐漸回升，但清晨各地氣溫仍偏冷；北臺灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 06:29:48｜2021-12-05 07:04:02
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，。今晨冷空氣雖漸減弱，但因「輻射冷卻作用」，新竹以南至台南以北，許多縣市平地最低氣溫仍降至10度以下；截至4：46平地最低溫依序為：苗栗(頭屋鄉)7.7度，新竹(峨眉鄉)7.8度，雲林(崙背鄉)8.6度。其他各地區低溫：北部(新北新店區)12.6度，南部(台南後壁區)9.8度，東部(台東鹿野鄉)12.1度。
吳德榮說，最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日轉偏東風，冷空氣續減弱，氣溫回升，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多偶有局部降雨；各地區氣溫：北部14至23度，中部11至27度，南部11至28度，東部13至25度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、週二（6、7日）微弱鋒面從北部海面掠過、東北季風增強，大台北、東半部轉有局部雨，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微；週三、四(8、9日)東北季風影響，北台偏涼，週五、六(10、11日)東北季風減弱，北台氣溫略回升；週三至週六中南部皆為舒適微熱，早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。
最新模式模擬亦顯示，未來10天無強冷空氣，下週一（13日）有另一鋒面通過，帶來天氣的轉變。（編輯：孫唯容）