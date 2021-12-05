老公月薪5萬！妻狂喊「該給我爸媽3萬孝親費」 網全笑了
孝親費該怎麼給、又該給多少，一直以來都是頗具爭議的話題。就有位人妻婚後跟老公同住在娘家，因此希望老公能給予爸媽3萬元孝親費，沒想到卻引發婚姻危機，詳細經過更讓不少網友冷笑回應「都好自私」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 11:05:12
原PO在《爆料公社》發文提到，「跟老公在一起五年了，一開始以為嫁給對方是正確的選擇，因為老公的父母已經過世了，我也不用侍奉公婆，倒也輕鬆，婚前就說好之後要住在娘家，但老公跟我爸爸常吵架，最近更是為了孝親費吵到不可開交」。
原PO認為「老公一個月薪水5萬元，就算給我爸媽三萬也不為過吧？」沒想到老公卻反嗆「自己的爸媽自己養，妳都沒有為家裡付出過」。她也委屈的說月薪3萬元，平常家裡水電費、生活用品開銷都是我支付，如果再給爸媽，那我怎麼生活」。
雙方爭執不下，更無法達成共識，最後男方更直接提離婚，讓原PO錯愕「一定要為了孝親費，跟我爸媽爭吵成這樣嗎？難道就不能跟長輩妥協嗎？」
然而貼文曝光後，卻有不少網友冷笑回應「妳老公是妳父母養大的嗎？孝親費當然是妳給啊！再來家庭支出本來就是大家都有義務共同分擔，別說得自己很偉大」、「你爸媽要3萬也是很好意思，自己女兒都不想給了，女兒還理直氣壯說老公不孝」、「如果是我，我也會跟妳離婚，妳們一家都是吸血鬼嗎？」「3萬到外面租房子都還有剩，誰要住娘家看你們臉色」。（編輯：潘毅）