把握2021年尾！4生肖「事業、健康」豐收：加薪機會到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021最後一個月，生肖蛇的事業可說是如魚得水，工作上不管有任何新想法，幾乎都能順利得到上司及公司的支持與贊助。只要踏實、堅定的去實踐計劃和目標，幾乎都能順利上岸，並能得到重用，而能力丶運氣也都會越來越好。健康運勢因著你的事業越來越得心應手，心中的壓力也慢慢減少了，晚上更容易入睡，失眠、頭痛的問題也能漸漸緩解。
幸運物：天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。
第三名、生肖羊
2021最後一個月，生肖羊在工作上，組織能力、與企劃能力更上一層樓，事業的亮眼成績為你招來許多客戶丶合作夥伴，上司也會特別注意到你的好成績，而幫你升職加薪。且你的好表現大家都是有目共睹，自然也吸引到貴人，這個月會有貴人提點你投資丶理財上的建議，這有望為你在工作收入之馀，額外增添錢財。健康運勢在你積極鍛煉下，你會發現之前的舊疾好像慢慢轉好。冬天是加速脂肪代謝的季節，想要瘦身對你來說輕而易舉。
幸運物：天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。
第二名、生肖兔
2021最後一個月，生肖兔更懂得抓住工作上的好機會，不管是上司指派的任務丶出差，或是開發新客戶，甚至是轉職到更好的單位，你都能順利把握丶成功勝任，可在這時向公司上層提升職調薪，很容易就能成功！創業者也能接到新客源丶新訂單，讓店鋪營收增長不少。健康運勢上漲，以往的舊疾慢慢消失，精神上也比過去更加放鬆，你所感到的是身心上的和諧，健康狀態佳，做起事來更加游刃有餘。
幸運物：天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是像徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！
第一名、生肖雞
2021最後一個月，生肖雞在事業上能得到貴人相助，且能為肖雞者帶來事半功倍的加乘效果，讓你更有效率地安排工作計劃，甚至有餘裕讓工作更優化丶畫龍點睛；且就算遇到問題，也能在貴人幫忙下，順利大事化小丶小事化無。而文職工作者，如白領丶上班族丶教師丶科研工作等，有付出皆能收穫不錯成績。健康運勢則因為自身的心態改變了，放寬了心，自然心胸開闊，一掃之前悶悶不樂的煩憂。身心愉快之下，所有病痛都將煙消雲散丶一筆勾消！
幸運物：天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】