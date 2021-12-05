一蘭紅不讓！民眾「時間感喪失」爆排6小 網曝最強解方
11月底一蘭拉麵於台中隆重開幕，自此在全台捲起一股旋風，不僅台中店大排長龍，台北店的熱度也絲毫不減，一名網友便分享自己在台北店排隊排了6個小時，於凌晨2點才吃到第一口麵。貼文曝光後引來眾多民眾關注，就有內行網有提供了超強解方，表示這麼做就等於不用排隊。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 11:54:00
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明自己非常熱愛一蘭拉麵，於昨（4）日晚上八點半時抽現場號碼牌，當時服務人員告知要等三小時以上，可三小時過去後卻發現前面仍有幾百位在候位，抱著賭氣的心態他繼續等，而真正拿到拉麵時，時間已來到隔（5）日凌晨兩點，而排六小時後的成果，也在不到十分鐘的時間內吃完「這應該也是我最後一次去吃一蘭了......真的太久了！」
網友見此狀況皆分享自身的經驗與想法「3小時跟6小時我覺得差不多，都好久」、「千萬不要這麼說，今天凌晨12點多去問，一樣要等三至四個小時喔（北部）」、「吃的是排隊的感覺...？」、「一蘭真的是普通麵，一堆人不知道在瘋什麼」、「一蘭挺好吃的啊」、「真的好吃，但要排成這樣，就不必了」。
而內行網友則提供以下解法「啊就好吃啊，下午路過抽個號碼牌，晚餐去吃，排都不用排。我的感想就是比一般拉麵好吃一點，但貴很多，CP質不高，如果我有錢應該會每個月吃一次」、「你下次可以抽了號碼牌再去看一場電影再回來XD」、「菜逼八...平日下午只等了半小時」。 （編輯：李惠婷）