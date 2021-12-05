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面試被問為何想來？她「誠實回應」結局涼透：解釋也沒用

▲求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節，其中「為何想來本公司」早已是老問題。（圖片翻攝自Pexels）
▲求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節，其中「為何想來本公司」早已是老問題。（圖片翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-05 16:42:00

求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節，其中「為何想來本公司」早已是老問題。就有女網友因為「誠實回應」，後續沒獲得錄取通知，詳細曝光也引起討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「到A公司問怎麼會想來這裡工作，當時沒經過大腦，就誠實回答『之前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作』，不過A跟B公司是同類型競爭關係」。

後續原PO也驚覺答案不妥，並不斷解釋，A公司面試官雖然也有聽完，並說「確定錄取會在兩天之內通知」。不過離面試日已經過4天，仍然無聲無息，也讓她不禁懊悔「真的很難過，也覺得很可惜，真的覺得自己太多嘴了」。

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲面試是每個公司找尋人才的必經程序。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光後立刻有不少網友回應「這個問題是考古題了，上網找找有十幾種回覆，挑一個符合自己風格的」、「大概涼了」、「當作是面試的經驗，下一個會更好」、「太誠實」。

但也有內行認為「想太多了，可能是扣分項，但不會因此不聘請你」、「誠實回答不是不可以，把話再修飾一些再說出口會更好，但我覺得這不會是不錄取的原因」、「想太多，問過N個主管，你如果夠強，這種的答案完全不會影響錄取」。（編輯：潘毅）

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