面試被問為何想來？她「誠實回應」結局涼透：解釋也沒用
求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節，其中「為何想來本公司」早已是老問題。就有女網友因為「誠實回應」，後續沒獲得錄取通知，詳細曝光也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 16:42:00
原PO在論壇Dcard上發文提到「到A公司問怎麼會想來這裡工作，當時沒經過大腦，就誠實回答『之前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作』，不過A跟B公司是同類型競爭關係」。
後續原PO也驚覺答案不妥，並不斷解釋，A公司面試官雖然也有聽完，並說「確定錄取會在兩天之內通知」。不過離面試日已經過4天，仍然無聲無息，也讓她不禁懊悔「真的很難過，也覺得很可惜，真的覺得自己太多嘴了」。
貼文曝光後立刻有不少網友回應「這個問題是考古題了，上網找找有十幾種回覆，挑一個符合自己風格的」、「大概涼了」、「當作是面試的經驗，下一個會更好」、「太誠實」。
但也有內行認為「想太多了，可能是扣分項，但不會因此不聘請你」、「誠實回答不是不可以，把話再修飾一些再說出口會更好，但我覺得這不會是不錄取的原因」、「想太多，問過N個主管，你如果夠強，這種的答案完全不會影響錄取」。（編輯：潘毅）