睡醒帳戶「突多2800萬」！她抖爆急還錢 真相竟沒人察覺
倘若你某天起床帳戶突然多出一大筆錢，你會是什麼反應呢？英國一名媽媽海倫（Helen Peters，化名）於2020年8月驚覺帳戶多出了高達77.5萬英鎊（約新台幣2837萬元）的資金，而該筆錢正是來自英國稅務海關總署（HMRC）匯來的款項，但海倫發現後這一年多不斷致電給該機構，希望能歸還這筆錢，但總是無法成功。最後只好求助媒體，才終於讓海關署發現問題。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 17:12:53｜2021-12-05 17:15:56
據英國媒體《衛報》報導，一名英國單親媽媽海倫表示自身帳戶本來快透支，但她於2020年8月本查看存款時，突然發現裡頭多出了77萬4839英鎊39便士（約新台幣2837萬元）。海倫解釋，這筆錢是來自英國稅務海關總署（HMRC）的，她本以為會有人來取回這筆錢卻苦苦等不到，而那筆資金就一直存放在她的戶頭。
海倫坦言，事後曾多次致電給海關署，但還沒轉接至窗口就被掛斷，甚至還有一次等待了將近30分鐘，最後因必須照顧孩子只好作罷。海倫也曾求助身邊的親友，一部分人建議她最好別隨意動用，一部分人則認為可以拿來投資。
海倫說，原本自己根本不敢使用，但因受到新冠肺炎疫情影響，個人經濟出現危機，逼不得已只好花了2萬英鎊（約新台幣73萬元），雖然至今還是無法補足，但她內心仍希望能償還且歸還這筆錢，最終只好向《衛報》求助。
海關署得知狀況後，立馬火速調查找出原因，原來是一名員工原本要將23.39英鎊（約新台幣856元）的包裹退稅匯款入帳時，因疏失發生了嚴重錯誤；海關署指出，由於這筆錢沒有指定給其他人或公司，倘若海倫不出面的話，很可能永遠不會有人發現，海關署發言人亦致歉表示「我們正努力取回已支付的款項」。另外針對海倫已花費的部份，雙方達成協議，海倫將於5年內還清。（編輯：陳雅雲）