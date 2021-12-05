公務員愛在週六加班？過來人抖「暗黑內幕」：你完全不懂
過去公務員被認定是一份鐵飯碗的工作，認為其不僅能準時上下班，且處理的事務鮮少，因而吸引不少人擠破頭拚考試。不過，就有一名網友指出，自己的好友身為公務員卻常在週六加班，讓他不解詢問「為什麼公務員喜歡禮拜六加班？」對此，就有過來人揭開內幕。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 18:56:39
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己有位朋友是公務員，但每當他禮拜六想約對方吃飯時，友人都以加班為理由拒絕。他曾詢問過「禮拜六就是要放假，幹嘛加班？要加不會平常日加喔」，對方卻回應「我就是喜歡禮拜六加班！」讓他不解詢問「請問大家，我朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？有卦嗎」。
問題曝光後，就引來不少鄉民討論，「沒人想加班，是不得不加班」、「用辦公室水電呀！公務員很窮的」、「你有沒有想過他可能只是單純找藉口搪塞你」、「在公司吹冷氣爽」。
其中就有行家點出關鍵，直喊「在營休假的概念，你是真的不懂齁」、「不用接電話差很多」、「長官不在啊！我看你完全是不懂哦」、「沒有電話以及長官臨時交辦事項的干擾」、「光假日不用接刁民的電話就能專心做事了，正在埋頭研究怎麼辦理公文時，被刁民電話不時打擾，如何辦公」。
不過，也有過來人無奈訴苦，「我也常假日或晚上加班，說真的有些加班意義不大，例如上面推文有寫研究『公文』怎麼寫，查網路字典找有學問又給自己後路的敘述方式，不然就是等名校畢業多疑的長官把小事擴大成大事。我們單位有輪值加班，跟民眾想的相反，是為了讓民眾找得到人辱罵而來辦公室，大部分都是閒置等民眾打電話來罵人」。（編輯：陳雅雲）