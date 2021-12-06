東北季風增強！北部有局部雨　週五「開始回溫」

中央氣象局指出，今（6）日基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，大臺北、桃園及花蓮、臺東也有局部短暫雨，新竹以南維持多雲到晴；清晨苗栗以南天氣偏冷，局部地區低溫只有14、15度，其他地方則在16到18度，白天高溫部分，北部及東半部約21到24度，中南部則在25至27度，中南部日夜溫差大。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 06:27:46
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今晨4：10色調強化雲圖顯示，東海及台灣北部海面有微弱鋒面的雲層發展，部分影響到北部及東半部。4：30雷達回波合成圖顯示，北部及東部海面有降水回波；新竹以北沿海、北海岸及宜蘭有局部降雨。今晨中南部局部地區仍因較強「輻射冷卻作用」，而氣溫降得比較低。
吳德榮指出，截至4：46其平地最低溫依序為：南投(中寮鄉)11.3度，嘉義(竹崎鄉)11.9度，高雄(杉林區)12.0度；其他各地區低溫：北部(新北雙溪區)14.9度，東部(花蓮壽豐鄉)13.0度。
吳德榮說，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（6、7日）兩天微弱鋒面從北部海面掠過、東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部晴時多雲；北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；今日各地區氣溫：北部15至23度，中部11至27度，南部12至28度，東部13至26度。
吳德榮說，週三、四(8、9日)東北季風影響，北台偏涼，週五（10日）至下週（12）日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；週三至下週日中南部皆為舒適微熱，早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。
最新模式模擬亦顯示，下週一（13日）有另一鋒面通過，天氣轉變，北部、東半部有雨；鋒面後有東北季風，無強冷空氣，北台略轉涼。（編輯：孫唯容）