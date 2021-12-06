氣炸鍋好用怎不買？婆媽抖出「致命原因」：一百年都不改
近年來「氣炸鍋」可以說是超夯，小小一台因為主打快速方便，且相較直接用油炸方式烹調，油脂減少許多，已經成為不少婆媽的廚房好幫手。而近日，就有網友分享自己剛入手氣炸鍋的心得，但卻意外釣出不少使用氣炸鍋的苦主，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 07:28:04
原PO在PTT貼文指出「聽同事說氣炸鍋非常好用，前陣子也入手了一台，買了才知道氣炸鍋的好，真的很方便，有時候下班回家趕著煮飯，把食材丟一丟按個鍵食物就好了，又快又好吃，昨天氣炸了魚下巴，酥酥脆脆油脂也烤的剛剛好，沾點胡椒鹽吃有夠完美，實在大推氣炸鍋！」
貼文一出，網友紛紛回應「東西剛氣炸好都很好吃」、「家裡有烤箱，一直沒有被氣炸鍋燒到」、「預算夠的話會直上旋風烤箱或水波爐欸，不會考慮氣炸鍋」、「氣炸花枝丸好好吃，但用氣炸鍋的缺點就是油煙味很重」、「氣炸鍋真的很好用啊」。
不過，也有不少苦主透露「買了一台給家裡用，我媽說她不想洗不要用」、「真的用一次就不想用，有夠難洗＝＝」、「非常難洗，其實用烤箱就可以了」、「很難清洗講一百年了，廠商都不改進」、「氣炸鍋用久內部還是得清，很難洗，而且份量較少，好清理的話還是推氣炸烤箱」。（編輯：張嘉哲）